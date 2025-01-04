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全國學生美術比賽 展現AI時代生活細微觀察

中央社／ 台北4日電

全國學生美術比賽今天在台北頒獎，獲得特優的作品中，不少展現對現代通訊科技、AI（人工智慧）生活的細微觀察，將在全台和離島巡迴展出。

今年度的全國學生美術比賽有約5萬件作品參加，經評選後有8738件作品進入決賽，最終103件作品獲得「特優」。

台北市民族國小學生廖若妤在漫畫類獲得特優，她從視力檢查表的符號獲得靈感，將E想像成各種閱讀或使用3C產品時的不良姿勢，創作出「拒絕惡視力」的幽默作品。

桃園市同安國小學生林芯翎獲得繪畫類特優，她以「AI新時代」為題，呈現運用AI來代替自己完成彈琴與舞蹈的夢想，凸顯未來世界可以善用AI解決生活難題。

屏東高中學生王甯以「大家來造鎮」獲得平面設計類特優，連續2年得獎。她的作品以細膩插圖和富有想像力的方式，將生活中的城鎮樣貌，編排描繪出微觀模型世界。

評審代表、台灣藝術大學榮譽教授羅振賢表示，作品實在太多、太豐富，能夠抓住評審眼球的作品，都展現了突出的藝術才能，他期許得獎者繼續在藝術領域發揮，畢竟天賦只占3分，要有7分的努力，才能達到藝術的最高成就。

小學生 屏東 視力

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