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走到哪裡畫到哪 畫家許龍和今與7門生辦聯展

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
畫家許龍和與學生在南科新港社地方文化館辦聯展。記者周宗禎／攝影
畫家許龍和與學生在南科新港社地方文化館辦聯展。記者周宗禎／攝影

畫家許龍和教學10多年、與7名學生今天在新港社地方文化館舉辦「善新藝揚」師生聯展，展出5人創作共40件油畫作品到2月16日。

許龍和學生遍布各地，這次參展多是善化、新市畫室學生，參展的學生有謝金秀、陳幸宜、黃薇琳、王舜玲、蔡威力、許千珮和市議員陳碧玉展出許多栩栩如生作品。尤其較難創作的人物畫、陳碧玉的西藏女孩很吸睛。

許龍和45歲擔任五金公司廠、心想安排退休後生活，想到一直沒時間完成的繪畫夢想，向名畫家廖書賢學畫6年，53歲決定退休、專心創作至今21年，辦過13次個展、多次聯展。

因作品廣受歡迎，慕名求學者日增，許龍和10年前在永康社大教學，也在家開班教學，今天與7名學生聯展。

許龍和表示，他酷愛戶外寫生，作品扎根大自然懷抱，喜歡走到哪裡畫到哪裡，將大自然的美景、光與影變化呈現在畫布上，有自己獨特的創作風格。

區長譚乃澄表示，學生作品以各自獨特視角詮釋靜物與風景之美，有著重於畫面融合結構感、也有追求色彩繽紛，每個學生在許老師指導下找到自己對藝術的喜愛與風格。歡迎各界到新港社地方文化館參觀。

畫家許龍（中）和與學生在南科新港社地方文化館辦聯展。記者周宗禎／攝影
畫家許龍（中）和與學生在南科新港社地方文化館辦聯展。記者周宗禎／攝影
畫家許龍和與學生在南科新港社地方文化館辦聯展。記者周宗禎／攝影
畫家許龍和與學生在南科新港社地方文化館辦聯展。記者周宗禎／攝影
畫家許龍和與學生在南科新港社地方文化館辦聯展。記者周宗禎／攝影
畫家許龍和與學生在南科新港社地方文化館辦聯展。記者周宗禎／攝影
畫家許龍和與學生在南科新港社地方文化館辦聯展。記者周宗禎／攝影
畫家許龍和與學生在南科新港社地方文化館辦聯展。記者周宗禎／攝影
畫家許龍（中）和與學生在南科新港社地方文化館辦聯展。記者周宗禎／攝影
畫家許龍（中）和與學生在南科新港社地方文化館辦聯展。記者周宗禎／攝影

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