教育部設32處學前特教據點 提供發展評估、教養諮詢

教育部國教署推動「及早入園、資源整合」，自109年開辦學前特教服務據點計畫，至113年已於全國開設32處學前特教服務據點，提供有特殊教育需求的幼兒及家庭專業的支援服務。

國教署說，學前特教服務據點可為2歲以上未入幼兒園的特殊需求幼兒、持身心障礙證明或疑似發展遲緩，或家長認為其2歲以上幼兒有發展問題或教養困難，疑似有特殊教育需求但尚未入園，都能協助提供個案評估和親職教育支持服務。

國教署指出，可提供項目包括學前特教資源申請、優先入園相關諮詢、協助鑑定安置申請、幼兒發展評估與建議、親職教養諮詢、舉辦特殊教育親職講座與親子活動等。

又為提供特殊教育需求家庭豐富資源，國教署指出，嘉義縣梅山國小附幼及大同國小附幼學前特教服務據點，每年辦理定點諮詢，提供早療服務資訊、協助鑑定安置申請、親職教養諮詢等活動，協助家長掌握教養技巧，學習正向支持語言與引導技術，提升幼兒的正常發展潛能。

如桃園市東門國小學前特教服務據點諮詢服務，113年度超過490人次參與，另舉辦親子活動及親職講座14場次，超過1400人次參與。

國教署舉例，如家長面對孩子的情緒波動或以哭聲表達時容易不知所措，但透過特教服務據點透過講座和活動，教導家長如何幫助孩子緩解情緒和解決問題，了解幼童各個成長階段的發展需求。