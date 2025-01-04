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「學生手機統一保管」學校各自為政 教育部擬強化管理

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
不少學校設有「停機坪」、「養機場」，上課時讓學生先將手機放置特定處。示意圖。圖／聯合報系資料照片
不少學校設有「停機坪」、「養機場」，上課時讓學生先將手機放置特定處。示意圖。圖／聯合報系資料照片

學生手機成癮問題愈來愈受重視，各國研議方案不一，現在中學端各班級多會設有「停機坪」、「養機場」，學生上課時先將手機放置特定處，以防課堂使用。教育部研議修正校園行動載具使用原則，以關機為原則再強化管理方式，如以學校或各班統一保管，以符合教學現場及學生合理合規使用手機需求。

立法院去年底曾召開「過曝世代、手機成癮與校園學習」公聽會，搜集各界意見，高雄市教師職業工會副理事長李雅文表示，現在學校對手機管理缺乏明確的法律規範支持，當學生違規使用，有些家長就向學校、教育局投訴，更嚴重者找民代等施壓，但若家長配合度不高，難以建立一致性規範。

教育部表示，日前已蒐集約20國政府有關兒少行動載具使用規範制訂情形，初步研析，目前多數國家未全面禁止學生攜帶手機到校，但針對校園使用行動載具多由學校另訂管理規範，如採用「在校期間除緊急狀況及課堂學習需求外均不能使用，並由學校或班級統一管理」，與教育部108年所定「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」尚屬一致。

但參考公聽會各方意見，研議再強化校園行動載具管理方式，評估酌修校園行動載具使用原則，以關機為原則再強化管理方式，如以學校或各班統一保管，以符合教學現場及學生合理合規使用手機需求。

教育部說，行動載具使用原則修訂作業預計於下學期開學前完成草案，後續將邀集各方代表共同確認內容。此外，亦將根據修正完成使用原則，進一步研議執行參考指引，以引導學校據以適切訂定「校園行動載具使用管理規範」中載具保管、校內使用及管理方式等相關內容。

不少學校設有「停機坪」、「養機場」，上課時讓學生先將手機放置特定處。示意圖。圖／聯合報系資料照片
不少學校設有「停機坪」、「養機場」，上課時讓學生先將手機放置特定處。示意圖。圖／聯合報系資料照片

教育部 校園 載具

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