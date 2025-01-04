幼教業：特教資源先到位 再談評鑑

照顧教導特殊生需要更多心力與人力，有幼教業者無奈提到，許多幼兒園都已不那麼願意招收特殊生，現在還要增加評鑑，會讓問題雪上加霜。全國教保產業工會理事長郭明旭表示，教育部要求幼兒園做特教評鑑之前，不如讓幼兒園的特教人力、資源更到位，才是特殊生之福。

特殊教育法前年修法後納入幼兒園為規範對象，郭明旭表示，教育部對此尚未有相對的配套措施，僅專案補助增加特教助理教保員的人力配比，即使現場教保服務人員持續反映未有足夠專業特教知能承擔特殊生的學習照顧工作，教育部仍都置之不理。

現在許多幼教老師都是利用下班、休假時間準備評鑑資料，郭明旭表示，以非營利幼兒園來說，平時每半年的到園檢查、績效考核都已經納入特教孩子的評鑑指標，面對這些文書資料，老師們都已疲累不堪，且這麼多評鑑資料，不代表就有利於幼兒，而是需要更多的人力和專業知能陪伴和協助。

全教總幼委會主委楊逸飛表示，幼兒園的基礎評鑑本來就內含特殊教育的領域，建議應該要整併到基礎評鑑就好，降低現場老師們負擔，才是正確方向。

全國幼教產業工會理事長許文菁表示，特教評鑑項目是協助園所檢視招收特生後，是否有提供孩子該有的教育資源，平常有執行基本指標，真正要評鑑時就不會無所適從。與其擔心老師行政工作增加影響留任意願，園所不如思考該如何提升勞動條件，留住願意付出的老師。