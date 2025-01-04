課審大會 成朝野角力戰場

根據高級中等教育法規定，負責課綱審議的課審會審議大會要經由「課審會委員審查會」半數同意後送行政院聘任。不過由於決定課審委員名單的審查委員，是由立院黨團推舉，這也讓課審大會往往成了藍綠角力的戰場，過往就曾有中國史併入東亞史、本土語納課綱等爭議。

國教行動聯盟理事長王瀚陽就說，各團體一再呼籲「課審會委員審查會」應淡化政治立場，就是因為該審查委員能夠決定未來修課綱的課審會人選，若政治色彩太重，將導致審議大會的立場過於偏移。

王瀚陽提到，一一一學年度起，推動本土語言列入中小學必修課程，就是因為課審會多為單一政黨「內定」的人選，就算在會議中，有課審委員認為本土語若入課綱，會擠壓到其他學科的時數，且無相關配套，並不妥當，最後仍不敵人數優勢，課審會強勢通過此案，兩位力排眾議的審議委員也因此心寒辭去委員身分。

全國高級中等學校教育產業工會理事長史美奐也說，各政黨都有各自想在教育發揮的立場和傾向，但教育就該回歸到教育，政治色彩應淡化，讓課審會回到教育中立。

中華語文教育促進協會祕書長段心儀表示，過往審查委員希望教育部說明遴選的標準，教育部總含糊帶過，僅說是發信給全國的教育團體、再由團體推薦人選，但許多教育團體根本沒有收到所謂由教育部寄出的信，質疑教育部是「選擇性」的發送給特定團體。

對此，教育部回應，已於去年六月十四日以公告及新聞稿方式，公開向各界徵求「高級中等以下學校課程審議會」非政府代表委員的遴選，也於去年八月十二日前推薦合適名單。

教育部表示，後續將會把提名「課審會審議大會」非政府代表委員候選人名單，提交給立法院推舉的「課審會委員審查會」審查，教育部也尊重審查會的民主運作機制及專業審查結果。