幼園特教評鑑 傳8月上路 反彈聲浪大

幼兒園除了年度例行評鑑外，還有五年一次的幼兒園基礎評鑑，如今傳出教育部計畫從今年八月起，新增幼兒園特教評鑑，未來園內只要收一名特殊生，就得再多納十多項的特教評鑑。消息一出，立刻在幼教界炸鍋，幼教團體直言，新規定恐讓老師行政工作大幅加重，幼兒園更不願收特殊生。

隨著社會愈來愈重視幼兒發展，特殊生也愈來愈多，如今傳出教育部規畫八月起，新增幼兒園特教評鑑，可能四年做一次，或納入幼兒園基礎評鑑進行。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣批評，這項評鑑影響重大，為何幼教界一無所知，教育部事前沒有任何告知就要推行上路，尤其幼兒園狀態跟大多為公立的國小以上學校不同，幼兒需要更多照料，特教評鑑會讓老師們的行政工作大幅加重，這恐怕只會讓幼兒園更不願收特殊生，絕非家長與幼兒之福。

幼教聯合總會長王華勇表示，特殊生鑑定大塞車、孩子評估確認身分後，要至少半年時間等待鑑定，現場沒有多餘教學人力，只能讓班級老師自行承擔，教師助理員也並非所有幼兒園都有獲得補助，甚至公共化幼兒園特教人力也不足。

王華勇表示，現在做一般評鑑已勞心勞力，若再加上特殊教育評鑑，工作量等於大大加重，老師們如何應付？只怕愈來愈多老師辭職不做了。

全教總幼委會主委楊逸飛表示，中小學取消校務評鑑已是趨勢，從過去的經驗可知，校務評鑑往往造成資料的堆疊與表面粉飾效果，實質效益不大。在大喊行政減量的時代，還推出原本就沒有的評鑑制度，令人匪夷所思。

教育部表示，特教評鑑是依特教法規定辦理，遵循評鑑簡化及併同辦理精神，明定得僅擇部分評鑑指標併同幼兒園原評鑑作業辦理。另已規畫近期召開會議，引導各地方政府朝擇部分指標併現行幼兒園評鑑辦理。