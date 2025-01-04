課審會委員審查人 藍綠各推7名

一○八課綱上路迄今五年多，下波課綱將展開微調，由課程審議會討論，不過由於部分委員去年底任期屆滿，繼任人選由立院黨團推舉的審查委員決定。據了解，國民黨推舉人選不少具反教改、反一○八課綱背景，民進黨則推舉有教育國師之稱的台大教授陳東升等人，民眾黨推北市教育局前局長曾燦金。

不過該名單出爐後，教育界譁然，紛紛表示「不可思議」。一名教育界人士指出，儘管課審會委員審查會任務是決定課審會人選，不經手微調一一八課綱，但部分人士政治色彩太濃，不盡然能看出教育專業，由於藍綠各七席，可說平分秋色，當決定課審會人選時，預料白營曾燦金將扮演關鍵少數。

根據高級中等教育法規定，課審會委員由政府機關代表與非政府代表組成，其中非政府代表由校長、家長、教師等團體提名，名單提交課審會委員審查會，獲半數同意後送行政院聘任。

課審會委員審查會則由國會推舉十一至十五人組成。據了解，藍綠兩黨均各推七人，國民黨推舉佛光大學校長趙涵捷、北一女國文教師區桂芝、中華語文教育促進協會祕書長段心儀、台師大名譽教授吳武典、政大教育系退休教授周祝瑛、東海政治系教授宋興洲、台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭。

民進黨則推舉教育部前次長吳財順、台大社會學系教授陳東升、公視前董事長鄭同僚、政大副校長詹志禹、政大社會系退休教授顧忠華、台中教育大學校長郭伯臣、台師大教育系教授陳佩英；民眾黨僅推曾燦金一人。

其中區桂芝、段心儀均曾批判一○八課綱與去中國化，區桂枝更曾痛罵課綱罔顧德育和升學現實，是教改滅台最後一哩路；退休教授周祝瑛、吳武典則是大力反對教改，如今都被推舉為課審會委員審查會一員，引發教育界討論。

全教總文宣部主任羅德水表示，課審會審查會委員遴選應回歸教育專業，但起初依政黨國會席次按比例推薦，立意就錯了。台灣始終擺脫不了意識形態的問題，尤其是中小學課程，建議還是應多一點教育專業，少一些政治干擾。

區桂芝表示，課審會僅是行禮如儀，讓外界認為教育部尊重各方意見，但其實不論政黨比例多寡，合議制投票仍不敵教育部推薦的卅多人，課審委員如同橡皮圖章，成了沒有意義的存在，外界批評政治色彩太濃，完全無關緊要。

區桂芝也提到，教育部已經擺明一○八課綱不會停，也不會修訂一一八課綱，準備讓一○八課綱變成萬年課綱，結果一定是符合教育部想要的方向。