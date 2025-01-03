建中校友重聚風波寄存證信函 人本：恐嚇公民討論

建中46屆校友重聚宴菜單名引發性平爭議，曾發文批評此事的「不會教小孩行動聯盟」收到存證信函。人本教育基金會認為不該恐嚇公民討論，將邀集公民團體一同發聲。

北市建國中學第46屆校友日前舉行畢業30年慶祝活動晚宴菜單，菜單名出現「香鮑佐蘿莉」、「綠白制服趴」、「韓國妹子軟綿綿」等菜名，會場還布置人形立牌，有穿著綠色、黃色制服配上高跟鞋女性，遭疑影射其他女校學生。

後續又被爆出，30年慶祝活動志工團寄發存證信函給「不會教小孩行動聯盟」成員，以違反個資法為由，要求寫澄清文及賠款。

人本教育基金會今天傍晚在臉書發文指出，無論是菜單還是志工團名單，都早已公布在活動上。既然都是公開資訊了，自然可受公評，沒有人可以洩露一個已經被公開的資訊。

人本認為，從某個角度上來說，建中菜單及人形立牌事件有其正向意義。促使更多人覺察到生活中，幽默、玩笑與歧視的界線，是多麼容易模糊，需要更多思考與行動，才能發展與落實性平意識。

人本指出，除了性平意識，公民也要追求言論自由的保障，更要敏感於許多對言論、公評的壓制，正用「正當法律手段」包裝，「存證信函不能嚇阻我們的追求，也不會讓我們靜默。」

人本呼籲更多公民及公民團體加入發文行列，一起為台灣的公民社會意識發聲。