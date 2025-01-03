快訊

女子高山症發作疑遭7山友丟包卑南主山 搜救隊找到人了

全台冷吱吱…明白天短暫回溫 下周大陸冷氣團先乾後濕探10度

曾是全國首例！空大接手台觀校區2年將歸還 校方回應了

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國立空中大學2年多前接手台灣觀光學院校地，原址改為壽豐校區。圖／取自空大壽豐校區臉書
國立空中大學2年多前接手台灣觀光學院校地，原址改為壽豐校區。圖／取自空大壽豐校區臉書

國立空中大學上月召開校務會議過將歸還花蓮壽豐校區，校方今證實此事，表示後續將呈報教育部，至於校方先前向衛福部爭取8000餘萬元補助要建日照中心，是因地震後鄰近建築地層下陷嚴重，安全有疑慮才暫停計畫，也會聯繫討論退還。

空大壽豐校區原本是台灣觀光學院，因受少子化衝擊，2021年9月停辦，董事會2022年10月26日完成清算程序，將14萬平方公尺校地、4萬坪建物等校產捐給空中大學，是國內第一所完成解散清算的學校財團法人，當時的教育部長潘文忠還說，台觀正式移交成為空大花蓮校區，讓校產能為公益永續發展，確實是在面對少子化後，私校退場很好的案例。

原址轉型後，空大朝創生產業園區與全民終身學習的方向來規畫，但近來有地方人士向教育部、縣府等單位陳情，指花蓮地震災後飄搖，空大竟然「落跑」，批評罔顧社會責任，更辜負縣府當時的協助，憂心空大退場後，壽豐校區將繼續荒蕪，成為廢棄死角。

空大主祕、壽豐校區執行長吳政穎表示，校務會議確實通過將壽豐校區歸還國有財產署，目前還在校內作業中，後續會呈報教育部，未來土地歸屬也是由財政部決定。

吳政穎也說明，原本確實打算作為日照據點，但去年地震後，鄰近建物有不均勻沉陷，經辦理地質鑽探後，評估若不辦理地質改良，會有安全疑慮，因此才暫停，先前已初步向衛福部說明，在校務會議通過後，會與衛福部討論如何歸還補助款。他強調，空大接手壽豐校區後，也投入相當多經費，在尚未確定前，會持續辦理相關業務。

國立空中大學2年多前接手台灣觀光學院校地，原址改為壽豐校區。圖／取自空大壽豐校區臉書
國立空中大學2年多前接手台灣觀光學院校地，原址改為壽豐校區。圖／取自空大壽豐校區臉書
國立空中大學接手台灣觀光學院校地，原址改為壽豐校區，但才2年，校務會議投票通過歸還校產。本報資料照片
國立空中大學接手台灣觀光學院校地，原址改為壽豐校區，但才2年，校務會議投票通過歸還校產。本報資料照片

教育部 空大 花蓮

延伸閱讀

空中大學壽豐校地歸還中央　後續使用由國有財產署統籌

才2年就不玩了！不堪每年千萬支出 空大將歸還壽豐校區給中央

不敵強震颱風又一家熄燈 營運20年花蓮蝴蝶谷2月熄燈

台灣好行花蓮「兩路線免費搭」引排隊亂象 抽號新制上路了

相關新聞

曾是全國首例！空大接手台觀校區2年將歸還 校方回應了

國立空中大學上月召開校務會議過將歸還花蓮壽豐校區，校方今證實此事，表示後續將呈報教育部，至於校方先前向衛福部爭取8000...

親子共學同樂 新北汐止金龍附幼童闖關寓教於樂

學期末，今(3)日汐止區金龍國小幼兒園舉辦親子共學同樂活動，邀請家長們進到校園裡頭，陪伴孩子一起闖關，展現學習成果，現場佈置了蛇棋大挑戰、剪紙、組裝玩具模型等九個關卡，大人小孩都玩得好開心，200位的幼兒園小朋友遊戲中學習，寓教於樂。

空中大學壽豐校地歸還中央 後續使用由國有財產署統籌

花蓮縣壽豐鄉的台灣觀光學院3年多前停辦，校地由國立空中大學接手，並向衛福部爭取到8000多萬元補助興建長照機構，但短短2...

才2年就不玩了！不堪每年千萬支出 空大將歸還壽豐校區給中央

位於花蓮縣壽豐鄉的台灣觀光學院3年多前停辦，由空中大學接手，規畫打造創生產業園區，還向衛福部爭取到8000多萬元補助興建...

新年新身份！藝人吳鳳透露將赴師範大學任教 進軍台灣教育界

土耳其裔藝人「吳鳳」於2018年取得中華民國國籍，近年來活躍在台灣演藝圈，主持多項節目，也獲得電視金鐘行腳節目主持人獎。近日，他在臉書宣布新年新身份，表示將正式受聘為師大教師，開設「多元文化」通識課，引發網友熱議。

獨／教育部課審會委員審查人 反課綱、綠營教育國師都入列

負責中小學課綱審議的「高級中等以下學校課程審議會」，審議大會共48人，其中部分委員於去年底任期屆滿。本報掌握，依規定負責...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。