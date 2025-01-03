曾是全國首例！空大接手台觀校區2年將歸還 校方回應了

國立空中大學上月召開校務會議過將歸還花蓮壽豐校區，校方今證實此事，表示後續將呈報教育部，至於校方先前向衛福部爭取8000餘萬元補助要建日照中心，是因地震後鄰近建築地層下陷嚴重，安全有疑慮才暫停計畫，也會聯繫討論退還。

空大壽豐校區原本是台灣觀光學院，因受少子化衝擊，2021年9月停辦，董事會2022年10月26日完成清算程序，將14萬平方公尺校地、4萬坪建物等校產捐給空中大學，是國內第一所完成解散清算的學校財團法人，當時的教育部長潘文忠還說，台觀正式移交成為空大花蓮校區，讓校產能為公益永續發展，確實是在面對少子化後，私校退場很好的案例。

原址轉型後，空大朝創生產業園區與全民終身學習的方向來規畫，但近來有地方人士向教育部、縣府等單位陳情，指花蓮地震災後飄搖，空大竟然「落跑」，批評罔顧社會責任，更辜負縣府當時的協助，憂心空大退場後，壽豐校區將繼續荒蕪，成為廢棄死角。

空大主祕、壽豐校區執行長吳政穎表示，校務會議確實通過將壽豐校區歸還國有財產署，目前還在校內作業中，後續會呈報教育部，未來土地歸屬也是由財政部決定。