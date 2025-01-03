空中大學壽豐校地歸還中央 後續使用由國有財產署統籌

花蓮縣壽豐鄉的台灣觀光學院3年多前停辦，校地由國立空中大學接手，並向衛福部爭取到8000多萬元補助興建長照機構，但短短2年，就因不堪每年逾1000萬元管養費用，校務會議日前通過欲將壽豐校區所有資產及補助歸還中央。

教育部表示，空大將依照行政程序報教育部請求同意，壽豐校地若後續歸還國有財產署，將由署統籌後續使用規劃。

空大上月24日召開校務會議，討論接管壽豐校區後每年經常費支出超過1000萬元，收支無法平衡，且在0403大地震後花蓮遊客大減、觀光蕭條，經投票以33比5通過欲將校產歸還中央，2023年3月向衛福部爭取到的8215萬元興建長照機構補助款也要退回。

教育部表示，空大有鑒於去年0403地震後，壽豐校區內與衛福部申請設置日照中心的鄰近建築物發生不均勻沉陷，辦理地質鑽探後，評估如無辦理地質改良，建築物恐有安全疑慮，因此衛福部日照據點計畫將予暫停。

教育部也說明，空大表示將依校務會議投票結果，循行政程序將本案報送教育部請求同意；壽豐校區土地如後續按程序歸還國有財產署後，則由署統籌後續使用規劃。