親子共學同樂 新北汐止金龍附幼童闖關寓教於樂

學期末，今(3)日汐止區金龍國小幼兒園舉辦親子共學同樂活動，邀請家長們進到校園裡頭，陪伴孩子一起闖關，展現學習成果，現場佈置了蛇棋大挑戰、剪紙、組裝玩具模型等九個關卡，大人小孩都玩得好開心，200位的幼兒園小朋友遊戲中學習，寓教於樂。

汐止區金龍國小幼兒園舉辦蛇年到好運繞、親子同樂天天笑活動，在追夢廣場安排的關卡是蛇棋大挑戰，由小朋友先擲出點數，然後，家長就在一旁引導要走的步數，另外，在各間教室裡也安排了不同關卡，有剪窗花迎金蛇，親子一起剪紙，也有結合食材，先抽用具再抽食物，其中有一組是抽到要用筷子帶著鳳梨繞一圈，雖然不容易，不過，爸爸帶著孩子一起完成。

金龍國小校長呂金榮表示，今天是金龍國小附設幼兒園每年度的期末親子共學共遊的闖關遊戲，主要是因為學校的經營型態是以學習區，讓小朋友多元學習，闖關有分為數學區、語文區、組合健構區跟藝術區，讓學齡兒童的學習，在期末做個總驗收，也邀請家長進到校園親子同樂學習，可以看看孩子們學習狀態如何。

金龍國小幼兒園主任黃郁茗指出，每年的歲末活動是幼兒園一直以來的傳統，設定主題是親子，希望家長能夠放下手機，好好的跟孩子互動，也清楚孩子們在學校到底是怎麼學習的，還有就是在佈置上，也讓孩子們可以融入，每位孩子都可以參與到。

每一個關卡都結合平時孩子們的學習，九個關卡分為語文區、藝術區，還有這一關是組裝玩具模型的則是組合建構區，大手、小手合力將自己分配到的組裝起來，另外，還有新年到，其中一關很應景的安排了龍鳳飛舞寫春聯，不但孩子玩的開心，家長也一樣。

家長說，機會難得，因為剛生了二寶，比較少時間陪伴，想說特別挪出一天時間陪孩子參加活動，活動安排很熱鬧很精采，而且給孩子留下很珍貴的回憶。

金龍國小幼兒園203位學童，這一天在爸爸媽媽的陪伴下，玩遊戲關關，親子共學成長，度過了一天，愉快又有意義的上學日。