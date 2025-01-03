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誰來決定課審會委員 立院各黨派推舉名單出爐

中央社／ 台北3日電

立法院各黨派推舉的「課審會委員審查會」名單出爐，經常批判108課綱的段心儀、區桂芝等人入列，將負責審查行政院提出的課審委員名單，決定由誰來審課綱。

依照「高級中等教育法」第43-1條規定，課審會的審議大會將有41到49名委員（以下簡稱課審委員），包括1/4的政府機關代表；非政府代表則由行政院提名教育專業的專家學者、教師、校長、家長組織，或其他教育相關的非政府組織成員，以及學生代表組成。

行政院提出候選名單後，依法須經「課審會委員審查會（以下簡稱審查會）」過半數同意，再由行政院長聘任。而審查會是由立法院依各黨席次比例，推舉社會公正人士組成。

依據民國113年12月31日印發的立法院議案關係文書，民主進步黨推舉7席審查會委員，包括吳財順、陳東升、鄭同僚、詹志禹、顧忠華、郭伯臣、陳佩英。

中國國民黨推舉7席，包括趙涵捷、區桂芝、段心儀、吳武典、周祝瑛、宋興洲、李惠蘭。台灣民眾黨推舉1席為曾燦金。

國民黨推舉的委員中，許多人都曾批判108課綱。在去年12月14日舉辦的「教育改革總體檢論壇」中，區桂芝（北一女中教師）、段心儀（中華語文教育促進協會秘書長）、周祝瑛（前政大教育系教授）等人都有出席，批判教育改革出現許多問題，例如自主學習變成無頭蒼蠅，多元學習形同亂槍打鳥等。

之前曾擔任「課審會委員審查會」委員的段心儀，再次獲得推舉。她今天接受中央社電訪表示，審查會依政黨比例組成，之前民進黨推舉的人占多數，開會時比較「行禮如儀」。這次在野政黨推舉的人數過半，會要求政府提出的課審委員候選名單，必須做到真正的公開透明。

段心儀解釋，過去政府都有說有全國發信，請各個教育團體推薦課審委員人選。但據她所知，很多團體根本沒收到信，讓人懷疑只發給特定團體，且政府也會篩選過後才把名單送到審查會，具某種程度的「黑箱」。

段心儀也提到，過去課審委員色彩比較重，外界批判課綱去中國化、自然科節數太少、古文篇數太少導致語文理解能力下降等，相關意見都沒能獲得採納，希望未來能有所改變。

曾擔任課審委員的全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，希望審查會秉持教育專業選人，而不是個人立場。但他也贊成，行政院在擬定候審名單時，應盡可能做到公開透明，告知社會大眾人選是怎麼出來的、是不是具備專業能力等。

侯俊良也提到，課審會組成相當多元且具公共性，「不是誰說的算。」任何決議都要經過不斷的溝通、對話，很難被單一意識形態主導，如果要廢除108課綱或大幅修改，都要經過課審會全體討論，「門檻可能蠻高的。」

108課綱 全國教師工會總聯合會 行政院

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