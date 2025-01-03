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才2年就不玩了！不堪每年千萬支出 空大將歸還壽豐校區給中央

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國立空中大學接手台灣觀光學院校地，原址改為壽豐校區，但才2年，校務會議投票通過歸還校產。本報資料照片
國立空中大學接手台灣觀光學院校地，原址改為壽豐校區，但才2年，校務會議投票通過歸還校產。本報資料照片

位於花蓮縣壽豐鄉的台灣觀光學院3年多前停辦，由空中大學接手，規畫打造創生產業園區，還向衛福部爭取到8000多萬元補助興建長照機構，但才2年，就因不堪每年超過1000萬元管養費用，校務會議日前通過退場，壽豐校區所有資產及補助歸還中央。

台灣觀光學院因少子化停辦，在壽豐留下約14萬平方公尺校地、建物達4萬坪。空中大學2022年1月在官方臉書粉絲專頁發布聲明，表示台觀董事會已同意將校產捐贈給空中大學管理運用，原址轉為空大壽豐校區，將以創生產業園區與全民終身學習的方向來規畫。

不料，才短短兩年，空大上月24日召開校務會議，討論接管壽豐校區後每年經常費支出超過1000萬元，收支無法平衡，且在0403後，花蓮遊客大減、觀光蕭條，是否將壽豐校區退還財政部，經投票以33比5通過，除了將校產歸還財政部，2023年3月向衛福部爭取到的8215萬元興建長照機構補助款也要退回。

壽豐校區一名前任團隊人員表示，當時團隊四處奔走，拜會地方人士、相關單位，開過許多次會議，對於壽豐校區的未來做了完整歸畫，且好不容易爭取到8000多萬元長照機構補助，沒想到後繼團隊無心經營，平白拱手要歸還，他認為，身為教育單位還是應有社會責任，這樣就「不玩了」實在太可惜。

縣議員林品仰說，壽豐校區在台觀退場後就變得沒落，空大接手後並沒有積極運作，突然又要離開，在地民眾都希望這片校地能夠活化，帶動地方發展。

花蓮縣秀林鄉的西寶國小位於太魯閣山區，去年4月地震後因中橫交通不便，師生目前借用空大壽豐校園上課。縣府教育處表示，合約到今年7月底，不受影響，已在規畫新的方案讓師生能安心上課。

國立空中大學2年多前接手台灣觀光學院校地，原址改為壽豐校區。圖／取自空大壽豐校區臉書
國立空中大學2年多前接手台灣觀光學院校地，原址改為壽豐校區。圖／取自空大壽豐校區臉書
國立空中大學2年多前接手台灣觀光學院校地，原址改為壽豐校區。圖／取自空大壽豐校區臉書
國立空中大學2年多前接手台灣觀光學院校地，原址改為壽豐校區。圖／取自空大壽豐校區臉書
國立空中大學2年多前接手台灣觀光學院校地，原址改為壽豐校區。圖／取自空大壽豐校區臉書
國立空中大學2年多前接手台灣觀光學院校地，原址改為壽豐校區。圖／取自空大壽豐校區臉書

空大 花蓮 長照

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