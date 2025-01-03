才2年就不玩了！不堪每年千萬支出 空大將歸還壽豐校區給中央

位於花蓮縣壽豐鄉的台灣觀光學院3年多前停辦，由空中大學接手，規畫打造創生產業園區，還向衛福部爭取到8000多萬元補助興建長照機構，但才2年，就因不堪每年超過1000萬元管養費用，校務會議日前通過退場，壽豐校區所有資產及補助歸還中央。

台灣觀光學院因少子化停辦，在壽豐留下約14萬平方公尺校地、建物達4萬坪。空中大學2022年1月在官方臉書粉絲專頁發布聲明，表示台觀董事會已同意將校產捐贈給空中大學管理運用，原址轉為空大壽豐校區，將以創生產業園區與全民終身學習的方向來規畫。

不料，才短短兩年，空大上月24日召開校務會議，討論接管壽豐校區後每年經常費支出超過1000萬元，收支無法平衡，且在0403後，花蓮遊客大減、觀光蕭條，是否將壽豐校區退還財政部，經投票以33比5通過，除了將校產歸還財政部，2023年3月向衛福部爭取到的8215萬元興建長照機構補助款也要退回。

壽豐校區一名前任團隊人員表示，當時團隊四處奔走，拜會地方人士、相關單位，開過許多次會議，對於壽豐校區的未來做了完整歸畫，且好不容易爭取到8000多萬元長照機構補助，沒想到後繼團隊無心經營，平白拱手要歸還，他認為，身為教育單位還是應有社會責任，這樣就「不玩了」實在太可惜。

縣議員林品仰說，壽豐校區在台觀退場後就變得沒落，空大接手後並沒有積極運作，突然又要離開，在地民眾都希望這片校地能夠活化，帶動地方發展。