新年新身份！藝人吳鳳透露將赴師範大學任教 進軍台灣教育界

土耳其裔藝人「吳鳳」於2018年取得中華民國國籍，近年來活躍在台灣演藝圈，主持多項節目，也獲得電視金鐘行腳節目主持人獎。近日，他在臉書宣布新年新身份，表示將正式受聘為師大教師，開設「多元文化」通識課，引發網友熱議。

吳鳳於2018年通過外籍高專人才，歸化成為中華民國國民。事實上，吳鳳早在2006年便就讀國立台灣師範大學，主修中國清末後政治，並且順利畢業。直至19年後受聘為師大正式教師，吳鳳感動表示：「很喜歡老師這個身份，可以用不同的方式，將我的所學奉獻給更多人，讓我很開心。」

他在臉書粉專提到，自從2018年後，這是他第一次在土耳其和家人一起跨年，讓他非常感動，「每次回去家鄉總是一種美好的感覺。」他也分享了對2025年的期許，「想要繼續好好工作，可以的話多存錢。出國多看1-2個國家，當然還要參加媽祖遶境等等台灣的活動。」