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澎湖推動品德教育 創意結合戲劇比賽

中央社／ 澎湖縣3日電

澎湖縣國民中小學品德教育宣導創意戲劇比賽，今天在特殊教育資源中心舉辦影展，縣長陳光復表示，各校應在德、智、體、群、美五育均衡發展，更深化品德教育，讓每名孩子知書達禮。

澎湖縣國民中小學品德教育宣導創意戲劇比賽影展，參展學校分享影片拍攝理念、過程，藉此宣導品德教育的重要性，陳光復現場聆賞並表揚馬公、中正等9所國中小優秀作品。

陳光復表示，品德教育是學生人格養成的基礎，應從小扎根，不僅有助於孩子未來的全面發展，也能培養其正向價值觀與良好的品性。將品德教育與創意戲劇結合，透過生動活潑的方式，讓學生在表演中學習尊重、孝順、感恩、公德心及責任感等重要價值，過程中也增進團隊合作能力與創造力。

陳光復說，教育除了注重技能學習，還應在德、智、體、群、美五育中達到均衡發展，尤其品德教育至關重要。勉勵學子們要做一名知書達禮、品行端正且具責任感的好學生，同時特別感謝參與學校的教師們，為孩子們打造了優質的教育環境，並希望未來能持續深化品德教育，讓更多孩子受益。

澎湖縣 陳光復

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