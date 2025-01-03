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獨／教育部課審會委員審查人 反課綱、綠營教育國師都入列

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片

負責中小學課綱審議的「高級中等以下學校課程審議會」，審議大會共48人，其中部分委員於去年底任期屆滿。本報掌握，依規定負責審議、決定課審會委員的「審查委員」由立院黨團推舉，藍綠兩黨各推7人，藍營推薦人包括北一女中國文教師區桂芝，綠營則推舉有教育國師之稱的陳東升，白營推薦人、前北市教育局長曾燦金，將繼續扮演關鍵少數。

根據高級中等教育法規定，課審會審議大會由政府機關代表與非政府代表組成，其中非政府代表可由校長、家長、教師等組織提名，名單提交「課審會委員審查會」獲半數同意後送行政院聘任。

審會委員審查會依規定由國會推舉11至15名組成，本報掌握，依照本屆國會政黨席次，藍綠兩黨均各推7人，藍營推舉人選包括現任佛光大學校長趙涵捷，反對教改學者周祝瑛、吳武典，以及反對108課綱以及反去中國化教師區桂芝、段心儀。

綠營則推舉有教育國師之稱的台大教授陳東升、政大副校長詹志禹、中教大校長郭伯臣、政大教授鄭同僚，民眾黨則推舉前北市教育局長曾燦金。

但此一名單出爐，教育界譁然表示「不可思議」。一名教育界人士指出，課審會委員審查會不經手修訂118課綱，任務是決定課審會人選，但部分人士政治色彩太濃烈，「倒是看不出教育專業。」綠營推舉的委員中側重政大幫，也看不到任何近年協助PISA、CCIS研究的台師大青壯派人選。

該名人士也分析，國會幾乎依照政黨席次推舉人選，藍綠各七席、平分秋色，當決定課審會人選時，白營曾燦金還是會扮演關鍵少數。但評估，曾在教育局歷練多年，對國教有其專業判斷，評估屆時在人選抉擇上不一定會「藍白合」，也不希望人選抉擇仍比照國會團進團出，應各自回歸教育判斷。

全教總文宣部主任羅德水也建議，課審會審查會委員遴選應該回歸教育專業，但起初採用政黨依照國會席次按比例推薦，一開始立意就錯了。

羅德水也談到，台灣始終擺脫不了意識形態的問題，尤其是中小學課程，建議還是應該多一點教育專業，少一些政治干擾。

依規定負責審議、決定課審會委員的「審查委員」由立院黨團推舉，藍綠兩黨各推7人，藍營推薦人包括北一女中國文教師區桂芝。圖／讀者提供
依規定負責審議、決定課審會委員的「審查委員」由立院黨團推舉，藍綠兩黨各推7人，藍營推薦人包括北一女中國文教師區桂芝。圖／讀者提供

108課綱 區桂芝 教師 教育部

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