彰化大學副教授捏女生大腿被判刑 校方將啟動性平程序處理

彰化某大學王姓副教授在指導女學生使用科學儀器時，竟伸手捏她大腿內側，二審被依性騷擾罪判刑5個月確定，該大學今天表示，將在近期儘速召開性別平等教育委員會，依照性別平等教育法及教師法相關規定辦理後續相關事宜。

王姓教授2021年3月12日在校內時，因有廠商來指導運動科學儀器，且當時由他的1名女學生擔任受試者，王竟趁著對方坐在治療床上不及抗拒時，伸手捏女學生的大腿內側性騷，女學生害怕影響實習成績，直到課程結束成績出來，才鼓起勇氣向其他教授哭訴而曝光。

王姓副教授在彰化地院一審時，法官認為王為人師表，就其專業領域對身體會有不可避免碰觸，對身體界線分際更當審慎明確，卻為滿足慾望騷擾女學生，犯後否認、未和解，依性騷擾罪判他5月，得易科罰金；王男、檢察官均不服上訴，王仍否認性騷。

由於，王姓副教授一審判決後，提起上訴，校方還未啟動相關性平程序，因此仍在校內教學，如今二審維持判決一審，全案確定，校方即須啟動相關處置。

這所大學表示，針對這名王姓副教授性騷擾女學生案，學校已在上月27日接獲教育部來函，檢送本案司法判決二審判決書，校方將在近期儘速召開性別平等教育委員會，依照性別平等教育法及教師法相關規定辦理後續相關事宜。