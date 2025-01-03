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雲林續辦班班有鮮乳 逾3萬名學生受惠

中央社／ 雲林縣3日電

雲林縣府原配合中央「班班有鮮乳」政策，今年未編列鮮乳預算，日前得知中央政策喊卡，緊急自籌經費，續辦班班有鮮乳，約計有3萬1000名學生受惠。

為降低紐西蘭牛乳進口零關稅對台灣酪農的衝擊，政府推出「學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫」，原預計執行4年，但上路後出現許多問題。行政院於民國113年12月19日宣布，因各界看法分歧，決定從下學期起停辦。

雲林縣長張麗善今天在雲林縣教育處長邱孝文陪同下，到斗六國小視察鮮乳配送到校情況；鮮乳配送車抵達後，由學校師長依班級人數分裝，再分送到各班級，學生們立即享用，全程掌握在30分鐘內。

張麗善說，縣府關懷學童營養及鈣質攝取，加上雲林縣為國內酪農產區，自2015年來提供國小學童每週一瓶鮮奶而非保久乳讓學生免費飲用，也提供豆漿讓學生選擇，因應中央推動班班喝鮮奶政策，去年在編列今年度預算時，刪除行之多年的鮮奶經費，不料中央政策急喊卡。

張麗善強調，學童營養健康不能中斷，中央政策喊卡後，縣府立即自籌新台幣2300萬元經費，提供雲林縣內公私立國中小學童及公立國小附設幼兒園學童，每週1次鮮奶或豆漿，全縣約有3萬1000名學生受惠。

雲林縣邱姓家長認為，喝鮮乳是好的政策，因為其中有豐富的蛋白質和鈣質，是正在成長孩子最需要的營養成分，也肯定雲林縣府續辦班班有鮮乳的政策。

張麗善 雲林 鮮奶

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