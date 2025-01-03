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獲選紐約駐村藝術家 鄭宜欣：創作生涯的重要一步

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
鄭宜欣作品「第三局棋_天圓地方」。圖／鄭宜欣提供
鄭宜欣作品「第三局棋_天圓地方」。圖／鄭宜欣提供

曾二度獲得當代雕塑麗寶創作獎的雕塑藝術家鄭宜欣，在台灣藝術家參與2025年駐村計畫中脫穎而出，將於2025年3月赴紐約駐村3個月。駐紐約台北文化中心表示，鄭宜欣的加入將為該計畫帶來嶄新的東方視角，促進跨文化藝術交流。

駐紐約台北文化中心自2019年開始與紐約藝術機構三角藝術協會（Triangle Arts Association,TAA）合作，致力為來自台灣的藝術家提供駐村機會，並與當地藝術社群及策展人密切合作，擴展藝術家的創作視野，過往曾有多位藝術家參與此計畫，包括吳秉聖、陳亮璇、吳建興、王博彥、張文菀等。而今年的計畫於去年10月開始收件，在歷經初審和複審後，最終由鄭宜欣獲選。

文化部表示，鄭宜欣現為北藝大美術學系碩士，她的創作深受文化身份、歸屬感與記憶傳承的影響，並以「版印」概念為核心，探討身份建構與表現。近期作品專注於「身體感」的研究，並融合東方哲學與書法符號，探索跨文化對話。她也曾榮獲2023年高科大青藝獎典藏獎，以及2020、2022年當代雕塑麗寶創作獎，並於高科大藝術中心及台大圖書館舉辦個展。

鄭宜欣說，紐約是全球藝術重心之一，能夠在此駐村並與當地藝術家及社群互動，將是她創作生涯中的重要一步。她期待將東方的視覺藝術語言與當代創作方法相結合，並藉此機會進一步探索文化認同、語言符號及人性等問題。

文化部表示，鄭宜欣的駐村計畫將延續其過去的創作脈絡，聚焦於象形漢字的視覺符號，並探討這些符號在全球化及多元文化環境中的身份意涵。她計劃將漢字與西方文化元素結合，透過雕塑、裝置藝術及表演等形式，呈現對語言、文化符號及生命結構的反思，並探索當代藝術與傳統哲學的交匯。

雕塑藝術家鄭宜欣獲選為2025紐約三角藝術協會駐村藝術家。圖為其作品「人生如畫」。圖／鄭宜欣提供
雕塑藝術家鄭宜欣獲選為2025紐約三角藝術協會駐村藝術家。圖為其作品「人生如畫」。圖／鄭宜欣提供

紐約 藝術家 語言

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