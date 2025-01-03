中央班班有鮮乳急喊卡 雲林縣實施多年從未中斷今自籌經費延續

「班班有鮮乳」政策因配套不足中央急踩煞車，雲林縣從2015年即實施班班有鮮乳政策，配合中央政策，原已將今年原鮮乳預算刪除，得知中央喊卡，縣府緊急自籌經費持續施行班班每周有鮮乳，縣長張麗善說，學童營養健康不能中斷。

張麗善今到斗六國小視察鮮乳配送到校情況，小朋友開心喝著剛配送到的鮮乳，露出滿意的笑容。她表示，雲林縣2015年起即自籌經費提供國小學童一周一瓶鮮乳或豆漿補充營養，因應中央推動班班喝鮮奶政策，編列今年度預算時，已將行之多年的鮮奶購買經費刪除，不料中央政策急喊卡。

學童營養健康不能中斷，中央政策喊卡之後，縣府立即因應盤點預算，自籌2300萬元經費，提供雲林縣內公私立國中小學童及公立國小附設幼兒園學童，每周1次鮮奶或豆漿，全縣約有3萬1千名學生受惠。

雲林縣班班每周有鮮乳政策多年來提供鮮奶而非保久乳讓學生免費飲用，另也提供豆漿讓學生選擇，張麗善表示，雲林縣為酪農區，班班有鮮乳政策不中斷可確保酪農權益，也讓學童在求學階段兼顧到身體成長與健康。

雲林縣府教育處長邱孝文表示，雲林縣班班每周有鮮乳政策行之多年，運作順暢，廠商配送鮮奶離開冷藏室之後，規範在30分鐘以內會送到班級教室，由學生開始飲用，以確保新鮮度，多年來不曾中斷。