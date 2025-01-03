全教總批「打壓勞權」嗆下台 台南教育局長回應了

針對台南市教育產業工會、全國教師工會總聯合會今天記者會指稱南市打壓教師勞權，台南市教育局長鄭新輝表示，他上任以來，一直重視工會會務給假需求，並積極爭取教師訴求的福利，對攸關提升學生學習品質的政策，也持續溝通並提供各項專業支持，共同營造更好的教育環境，希望能照顧好每位學生。

台南市教育局說，為提供教師產業工會處理會務需求，鄭新輝在2019年就任後，即善意與工會協商約定，每周提供120小時理監事公假處理會務，其中若無法授課需安排代課則不得超過60小時，此一規定實施至2024年已超過5年，何來打壓勞權？

台南市教育局說，近來因有議員於議會期間持續質詢反映，教產工會有人每月領取8萬多的薪水、不上課，以公假外出處理會務並不合理，要求學校對工會理監事請假，應落實「事前審核、事後查核」，以確保核給公假的合理性。更於今年教育局預算審查時以「附加條件」方式，要求理監事應以任課以外時間處理會務，教育局與學校應限縮並重新規範會務給假規定，否則不能動支理監事所屬學校預算。

台南市教育局表示，因議會議員對具教師身分的工會理監事向學校申請會務公假，要求教育局和學校應落實事前與事後查核，是屬議員法定監督行政機關的權責。教育局對相關會務給假事宜，不僅在正式與非正式場合持續與議員溝通說明，更由副市長邀集教師團體、校長團體及家長團體等代表溝通協商，希望能尋求共識、找到可行的平衡點。

台南市教育局表示，協調過程已盡力爭取讓工會理事長有更大的自由度，會務給假方式改變也依原約定期限至113學年度結束，再重行約定，因此並無打壓工會勞權的事實。為因應議會要求除工會理事長外，其餘理監事應以任課以外時間處理會務的決議，教育局也預擬配套措施，未來將請學校透過「集中排課」與「共同不排課時間」，以利理監事可善用非任課時間外出處理會務，兼顧學生學習權益與教師處理工會會務的需求。

台南市教育局說，教育局自始至終皆未對工會進行任何形式的打壓，對教師團體的訴求也會持續傾聽與溝通，希望透過良性互動，共同營造更好的教育環境。