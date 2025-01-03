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被控打壓教團 台南議員駁「可受公評」：已告偽造文書和貪汙

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員蔡育輝在議會多次質詢表示，是依法監督台南教育產業工會，過程都可受公評。記者吳淑玲／攝影
台南市議員蔡育輝在議會多次質詢表示，是依法監督台南教育產業工會，過程都可受公評。記者吳淑玲／攝影

全國教師工會總聯合會上午召開記者會，公開指控台南市教育產業工會成立以來，遭國民黨籍台南市議員蔡育輝打壓，蔡育輝對此回應，「已控告台南市教育產業工會偽造文書、貪汙，將到市調處以證人身份說明」，望工會老師以學生授教權為己任及重視代課老師教學穩定、才能保障學生授教基本權益。

蔡育輝表示，國民黨團長期接到陳情，基層教師反映台南教師工會幹部上課時間少，且薪資過高，且一年會務假超過120小時，要求市府教育局與工會已溝通，並強調會務假需要詳細說明理由並配合監督機制。蔡育輝在議會提案，要求工會幹部必須先完成教學工作，才能請會務假，避免本末倒置，目的是「保護學生的受教權和維護教學穩定性」。

蔡育輝說，他接獲檢舉，7名幹部未獲同意即以公假赴日考察，已提告涉偽造文書、貪汙等罪嫌，台南市調處已通知他9日前往作證，教產工會指控他打壓，實則長期以來，南市教師產業工會幹部每周120小時會務假，已影響教學，他所提都是「可受公評」。

蔡育輝說，他提案「工會幹部不得減授課拿會務假」，要求教育局在明年7月前檢討教產工會幹部減課時數的約定，感謝議長邱莉莉等30多名議員支持，強調這並非不給會務假，而是要求工會幹部應先完成教學工作，餘力才能請會務假參與工會事務，避免本末倒置。

全國教師工會總聯合會 台南 幹部

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