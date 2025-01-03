槓上台南教育局長 全教總批「勞權殺手」促下台

全國教師工會總聯合會今天偕同台南市教育產業工會召開記者會，指台南市議員蔡育輝多年來無視工會法賦予工會會務假等權利、抹黑工會理事長與多名理監事，未料台南市教育局長鄭新輝卻配合議員打壓工會，如同勞權殺手。台南市勞權退步15年，要求鄭新輝立即下台。

全教總理事長侯俊良表示，民國100年時教師組成工會，是台灣勞權的一大進步，但至102年開始，擔任台南市議員的蔡育輝卻無視工會會務假，不斷在議會質詢，甚至要求工會理事長備詢，或透過扣減預算等方式，逼迫台南市府打壓工會。

侯俊良說，台南市前兩任市長與教育局長，都並未隨惡質民代起舞，唯獨鄭新輝極其配合議員打壓工會，「老實說，黃偉哲下令你都沒這麼積極。」

台南市教育產業工會陳葦芸表示，去年11月，鄭新輝即配合蔡的質詢，為了解除南教產幹部的會務假發文到學校，教育局要求學校11月21日發文工會，於11月25日下班前，提供工會去年1至9月理監事會議紀錄以及所有幹部工作紀要，否則將於11月26日取消會務假約定，充分顯示鄭新輝罔顧教師勞權。

陳葦芸說，要求工會提供1至9月理監事會議紀錄以及所有幹部工作紀要、連會議紀錄都無法遮蔽，將嚴重影響工會運作，前任局長都知道工會是依法請假，唯獨鄭新輝不停配合議員。

侯俊良說，教育局片面取消會務假不成後，鄭新輝又要求學校鉅細靡遺查核教師工會會務假內容，包含處理會務詳盡內容，甚至配合議員事前審核、事後查核之說，背後只是想干擾工會運作。而蔡育輝也曾在市議會指工會使用台南市府的經費，必須澄清工會的經費完全自負，市府沒有出一毛錢，抗議不實抹黑。

台北市產業總工會理事長邱奕淦也出面聲援，他說，資方、學校不得要求工會提供會議紀錄，否則工會如何運作？鄭新輝此舉恐已違反工會法第35條，工會尚未提出不當勞動行為裁決，呼籲鄭新輝盡快收手。

全教總說，鄭新輝只想著解決提出教育問題的工會、視教師如寇讎，已使台南市勞權退步15年，不適任教育局長一職，要求鄭新輝立即下台。