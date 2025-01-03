楊双子感謝台中神速訂定獎勵要點 喊話蔣萬安「Team Taiwan不分文武」

作家楊双子去年11月21日以《臺灣漫遊錄》獲得美國國家圖書獎，她今天凌晨在臉書發文，感謝台中市政府神速訂定頒布「台中市政府獎勵文學國際競賽獲獎者作業要點」，她可能是適用該要點的第一位台中市民；她也向台北市政府喊話，若沒有譯者金翎，她不可能獲得這個獎項，而金翎是台北市民，「Team Taiwan，不分文武。期盼蔣市府對文學界也有同等的重視」。

楊双子表示，她於台灣時間2024年11月21日獲得美國國家圖書獎；接著的11月24日我在世界棒球12強賽奪冠。TEAM TAIWAN文武雙全，台灣軟實力上的互相輝映，自然也牽動某些價值的對位比較，包含台北市政府在內，部分縣市長各自對棒球選手喊出加碼獎金，她不免也被許多人問及，台中市政府有無發獎金給她。

楊双子表示，台中市政府文化局曾聯繫是否願意接受市府表揚，她的前提是台中市政府明文訂立獎勵要點，完善台中市民在文學層面上的獎勵機制，若她適用該獎勵要點，屆時將樂於照章行事接受表揚。如果她可以作為槓桿的支點，把台灣文學作家的現實處遇撐到更高更理想的位置，就是這個獎對她最實際的意義。她感謝「台中市政府獎勵文學國際競賽獲獎者作業要點」的訂定頒布，且短於40個工作天、堪稱神速。

無論是文化部既有的獎勵要點，或者本次台中市政府文化局全新訂立的獎勵要點，獎勵金額度上限皆為新台幣30萬元。楊双子說，她以文學研究者的身份，指出現階段台灣公部門對「文學國際競賽」之規模的想像力令人至感遺憾。她相信會有下一位台灣作家，將在未來獲得同樣等級的國際獎項。「台灣能不能想像，敢不敢想像台灣作家獲得諾貝爾文學獎？」文學作家的獎勵金，是否仍然比照奧運第六名、亞運銅牌的待遇？事實上，在行政院院長頒贈獎章後的閉門會議，她也對文化部有同樣的提議。獎勵金是一個具體數字的象徵，直指的其實是：我們能不能撐開台灣人對自己國家文學高度的想像力？

楊双子表示，她感謝為此發聲的人，但也關心「金翎的獎金去哪裡了？」她對台北市長蔣萬安提出倡議，金翎在紐約出生，台北長大，成年後赴紐約就讀大學與研究所，但始終是中華民國國籍的台北市民。想請教台北市政府是否也該頒發獎勵金予金翎？

楊双子說，以運動賽事為例，蔣萬安對世界棒球12強喊出冠軍加碼獎金，發現台灣隊並無任何一人設籍台北市的時候，依然加碼給台北本地球隊味全龍球員特別獎勵金：「市府說明，將致贈5位參與本次中華隊的味全龍隊員一人70萬元獎金；致贈隨隊的味全龍教練張建銘30萬元獎金。市府強調，本次中華隊的奪冠表現，不只是教練球員上下一心，更有著無數幕後英雄的全力支持，因此市府特別致贈2位來自味全龍的中華隊防護員、訓練員，一人10萬獎金。」Team Taiwan，不分文武。期盼蔣市府對文學界也有同等的重視。