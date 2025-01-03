聽新聞
0:00 / 0:00

班班有鮮乳 家長教師團體盼重啟

聯合報／ 記者李芯李柏澔／台北報導
國教盟暨全國校長、家長、教師團體昨天在行政院門口，呼籲重新啟動「生生喝國產乳」計畫。記者蘇健忠／攝影
國教盟暨全國校長、家長、教師團體昨天在行政院門口，呼籲重新啟動「生生喝國產乳」計畫。記者蘇健忠／攝影

班班有鮮乳」執行一學期就喊卡，多個家長團體、教師團體、校長團體昨在行政院前召開記者會，盼能重啟政策，讓學童喝「國產乳」，救本土酪農的同時，也要解決教學現場配送冷鏈、教師行政負擔等問題。

對此，行政院食安辦主任許輔表示，會向行政院內回報，希望能再進一步和縣市、部會討論，看看有沒有更成熟的方案可以執行。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，班班有鮮乳的亂象起自於農業部開出十四元的鮮奶「公益價」，導致沒有足夠的經費配送到學校。另外，當時政策規定乳品需溯源，但在台可溯源鮮乳的廠商只有廿八家，乳品供應來源不足。

王瀚陽建議，政府應按照國健署標準提供學童每周四百毫升的鮮乳，且政策的乳品不需區分溯源，用「生生國產乳」的方式解決供不應求的問題，配送方面，可讓各地方政府自行處理。

全教產理事長林碩杰建議，可改用發放鮮乳券、學生持學生證領取的方式推行。校長協會副理事長林松金也說，希望結合現有通路，讓學師在超市、超商直接領取，或是結合午餐供應廠商在午餐時間配送。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信表示，這次班班有鮮乳會失敗，問題出在運送，但團膳運送車因為運送的是熱食，如果之後會納入營養午餐，可能還是以保久乳為主。台灣學童乳政策落後其他國家太多了，要成功就一定要有通盤配套。

陳明信表示，國內可溯源國產乳品過少，應擴大產銷履歷乳品的比率。

中華民國乳業協會理事長徐濟泰表示，營養午餐除了產銷履歷溯源還有ＣＡＳ（台灣優良農產品標章），目前鮮乳有ＣＡＳ認證的很多，產銷履歷的確實很少，儘管產銷履歷申請程序上比ＣＡＳ複雜許多，但對消費者和學童而言，產銷履歷會是更完整保障，也是該推動的方向。

農業部表示，雖然學童乳政策暫停，但農業部對酪農產業的協助不會中斷，未來將持續爭取經費協助小農品牌建立、打進市場通路，過去十年一直在做的養牛產業升級，包括生產端設備改善、加強國產鮮乳標示等，都會持續進行。

班班有鮮乳 產銷履歷 農業部

延伸閱讀

教團籲政院重啟學童飲乳 農業部：先致力產業升級

限時4天！全家便利商店會員專屬優惠「指定Let’s Café、鮮乳、泡麵」最低買1送1起

他指「班班有鮮乳」失敗是運送問題 納營養午餐提解套方法

家長團體盼重啟「生生喝國產乳」 行政院：會和縣市、部會討論

相關新聞

班班有鮮乳 家長教師團體盼重啟

「班班有鮮乳」執行一學期就喊卡，多個家長團體、教師團體、校長團體昨在行政院前召開記者會，盼能重啟政策，讓學童喝「國產乳」...

1200點文化幣能買啥？ 買手機殼、桌遊…網建議「1用法」超賺

從今年元旦開始，16至22歲青年又能再領1200點的文化幣，然而有一名網友在Dcard以「文化幣能買...？」為題發問「除了買書之外，文化幣還能怎麼用？」更透露自己去年還剩下一些文化幣沒花完，不希望對不起年長者繳的稅金。對此，網友們紛紛給出建議。

教團籲政院重啟學童飲乳 農業部：先致力產業升級

為降低紐西蘭進口乳品零關稅的衝擊，兼顧學童營養補充推出的「班班有鮮乳」，下學期停辦，多個教育團體到行政院陳情訴求重啟。農...

北市某幼兒園師疑大力拉扯孩童手臂遭拍下 教育局曝情況：已介入調查

台北市某非營利幼兒園疑發生不當對待事件，有網友爆料，該園日前班級在公園教學時，老師疑因不明原因，抓住一名孩童的衣服，將他...

生成式AI與認可制評鑑的實踐與展望

財團法人高等教育評鑑中心基金會將於2025年12月邁向成立20週年，作為政府捐助財團法人之高等教育評鑑專責機構，以「公正、專業、邁向卓越」為自我期許，協助國內大專校院辦學品質持續提升。本期評鑑雙月刊邀請高教評鑑中心創會董事長、中華大學劉維琪校長，分享生成式AI對高等教育所帶來的機遇與挑戰，以及其對於認可制評鑑的未來展望。

臺灣高等教育遠距教學認證制度及數位學習品保機制的未來趨勢

數位與網路科技的發展帶來學習活動特質之改變，早在1990年高等教育已利用網路進行遠距教學，一些國家更辦理有網路大學。臺灣教育部則於2005年8月修訂發布《專科以上學校遠距教學作業規範》推行同步、非同步遠距教學；於2006年進入數位學習在職學位專班試辦階段，同年9月訂頒「大學遠距教學實施辦法」（楊正宏等人，2008）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。