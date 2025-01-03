班班有鮮乳 家長教師團體盼重啟

「班班有鮮乳」執行一學期就喊卡，多個家長團體、教師團體、校長團體昨在行政院前召開記者會，盼能重啟政策，讓學童喝「國產乳」，救本土酪農的同時，也要解決教學現場配送冷鏈、教師行政負擔等問題。

對此，行政院食安辦主任許輔表示，會向行政院內回報，希望能再進一步和縣市、部會討論，看看有沒有更成熟的方案可以執行。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，班班有鮮乳的亂象起自於農業部開出十四元的鮮奶「公益價」，導致沒有足夠的經費配送到學校。另外，當時政策規定乳品需溯源，但在台可溯源鮮乳的廠商只有廿八家，乳品供應來源不足。

王瀚陽建議，政府應按照國健署標準提供學童每周四百毫升的鮮乳，且政策的乳品不需區分溯源，用「生生國產乳」的方式解決供不應求的問題，配送方面，可讓各地方政府自行處理。

全教產理事長林碩杰建議，可改用發放鮮乳券、學生持學生證領取的方式推行。校長協會副理事長林松金也說，希望結合現有通路，讓學師在超市、超商直接領取，或是結合午餐供應廠商在午餐時間配送。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信表示，這次班班有鮮乳會失敗，問題出在運送，但團膳運送車因為運送的是熱食，如果之後會納入營養午餐，可能還是以保久乳為主。台灣學童乳政策落後其他國家太多了，要成功就一定要有通盤配套。

陳明信表示，國內可溯源國產乳品過少，應擴大產銷履歷乳品的比率。

中華民國乳業協會理事長徐濟泰表示，營養午餐除了產銷履歷溯源還有ＣＡＳ（台灣優良農產品標章），目前鮮乳有ＣＡＳ認證的很多，產銷履歷的確實很少，儘管產銷履歷申請程序上比ＣＡＳ複雜許多，但對消費者和學童而言，產銷履歷會是更完整保障，也是該推動的方向。

農業部表示，雖然學童乳政策暫停，但農業部對酪農產業的協助不會中斷，未來將持續爭取經費協助小農品牌建立、打進市場通路，過去十年一直在做的養牛產業升級，包括生產端設備改善、加強國產鮮乳標示等，都會持續進行。