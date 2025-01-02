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1200點文化幣能買啥？ 買手機殼、桌遊…網建議「1用法」超賺

聯合新聞網／ 綜合報導
符合資格的青年只要使用手機下載「文化幣」APP即可領取文化禮金。記者許正宏／攝影
符合資格的青年只要使用手機下載「文化幣」APP即可領取文化禮金。記者許正宏／攝影

從今年元旦開始，16至22歲青年又能再領1200點文化幣，然而有一名網友在Dcard以「文化幣能買...？」為題發問「除了買書之外，文化幣還能怎麼用？」更透露自己去年還剩下一些文化幣沒花完，不希望對不起年長者繳的稅金。對此，網友們紛紛給出建議。

有網友提議能去欣賞表演，「兩廳院表演」、「音樂會！ 1200元的位子用文化幣可以買300元青年席位，超賺！今年還剛好有悲慘世界可以看」、「可以看劇看表演！青年席才300，就可以坐到價值1000多的位置，超級讚」、「去看音樂會或展演之類的 ，之前看到那個音樂會的文化幣位子都蠻不錯的，有夠羨慕」、「演唱會」。

有不少人買了桌遊，「我都拿去買桌遊，但那是因為來不及了，在家附近看到有收才去買，雖然我很愛玩桌遊但沒人可以一起玩，最後大概是放到生灰塵只玩一兩次」、「桌遊！」、「可以買桌遊」。

也有人買香水，「自製香水」、「文創市集很多可以用，最後挑了一瓶香水」、「我拿去做香水」。

有網友則推薦可購入其他物品，「剩下700文化幣，昨天跑去西門紅樓方坊買手機殼，那邊還有耳機殼跟手機吊繩之類的一堆」、「樂器行花完了」、「我上次拿去買底片相機」。不過，針對買底片相機，有人提出現在似乎不能買了，對此有網友回答，「目前文化幣app上還查得到一些店家是有底片相機跟底片的，還是可以查詢看看，打電話問看看店家有沒有，也不用白跑一趟」。

符合資格的青年只要使用手機下載「文化幣」APP即可領取文化禮金。圖／文化部提供
符合資格的青年只要使用手機下載「文化幣」APP即可領取文化禮金。圖／文化部提供

文創 文化幣 青年

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