慶祝創校61周年 台南市黎明中學校慶運動會展現實力

台南市黎明高中日前舉辦創校61周年慶祝活動，展現超過一甲子累積的內涵及凝聚力，不僅有台南市長黃偉哲、立委郭國文等嘉賓出席開幕典禮，許多校友也回校共同慶祝。同時，校方也頒獎表揚「資深教職員」及「113學年升學表現優秀學生」。

慶祝活動由偶像團體「未來少女─紫月光」揭開序幕，立即炒熱現場氣氛。接著是重頭戲校慶運動會登場，各項賽事激烈展開。其中，國三孝班李碩儒以跳高170公分的佳績，刷新校運紀錄，成為全場焦點。其它賽事，包括趣味競賽、拔河、大隊接力等，學生、家長與教師都積極參與，顯現默契與團隊合作精神。

活動表演中，國軍單位的舞獅氣勢磅礡，校內高中康輔社與高國中熱舞社動感十足的舞姿，都贏得熱烈掌聲。