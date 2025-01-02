慶祝創校61周年 台南市黎明中學校慶運動會展現實力
台南市黎明高中日前舉辦創校61周年慶祝活動，展現超過一甲子累積的內涵及凝聚力，不僅有台南市長黃偉哲、立委郭國文等嘉賓出席開幕典禮，許多校友也回校共同慶祝。同時，校方也頒獎表揚「資深教職員」及「113學年升學表現優秀學生」。
慶祝活動由偶像團體「未來少女─紫月光」揭開序幕，立即炒熱現場氣氛。接著是重頭戲校慶運動會登場，各項賽事激烈展開。其中，國三孝班李碩儒以跳高170公分的佳績，刷新校運紀錄，成為全場焦點。其它賽事，包括趣味競賽、拔河、大隊接力等，學生、家長與教師都積極參與，顯現默契與團隊合作精神。
活動表演中，國軍單位的舞獅氣勢磅礡，校內高中康輔社與高國中熱舞社動感十足的舞姿，都贏得熱烈掌聲。
校方表示，自創校以來，始終秉持「生命教育」的辦學精神，致力培養未來人才。展望未來，校方會堅持初心，打造更加優質的學習環境。
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