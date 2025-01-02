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教團籲政院重啟學童飲乳 農業部：先致力產業升級

中央社／ 台北2日電

為降低紐西蘭進口乳品零關稅的衝擊，兼顧學童營養補充推出的「班班有鮮乳」，下學期停辦，多個教育團體到行政院陳情訴求重啟。農業部今天表示，先持續推動酪農產業升級來因應。

今天有多個教育團體代表到行政院陳情，主張鮮乳政策攸關學童健康，應重新啟動，配送問題可由縣市靈活推動，例如透過便利商店系統讓學生自行領取。行政院食品安全辦公室主任許輔出面接下陳情書，後續將和部會、縣市進一步討論，看有無更加成熟的方案。

農業部指出，就其主管鮮乳生產業務來說，將持續協助酪農產業，包含建立小農品牌打進市場通路；並持續過去10年來推動的養牛產業升級，繼續改善生產端設備、加強國產鮮乳標示，以及輔導酪農開發乳品加工產品等。

台紐經濟合作協定（ANZTEC）2013年簽署生效後，2025年起紐西蘭乳品關稅降至零，農業部與教育部去年9月推出學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫，俗稱班班喝鮮乳，原定執行4年，每學期44次，因各界意見不同，行政院12月19日決議下學期起暫停。

班班有鮮乳 行政院 農業部 酪農

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