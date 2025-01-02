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北市某幼兒園師疑大力拉扯孩童手臂遭拍下 教育局曝情況：已介入調查

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市某非營利幼兒園疑發生不當對待事件，有網友爆料，該園日前班級在公園教學時，老師疑因不明原因，抓住一名孩童的衣服，將他從左邊拉到右邊，畫面看起來相當粗暴，教育局已介入調查。圖／取自臉書「台北之北投幫(北投區＆士林區)」
台北市某非營利幼兒園疑發生不當對待事件，有網友爆料，該園日前班級在公園教學時，老師疑因不明原因，抓住一名孩童的衣服，將他從左邊拉到右邊，畫面看起來相當粗暴，教育局已介入調查。圖／取自臉書「台北之北投幫(北投區＆士林區)」

台北市某非營利幼兒園疑發生不當對待事件，有網友爆料，該園日前班級在公園教學時，老師疑因不明原因，抓住一名孩童的衣服，將他從左邊拉到右邊，畫面看起來相當粗暴。教育局表示，經調查是教保員管教時有拉扯學童行為，園方第一時間通報教育局相關行政調查正在作業中，孩童不前沒有大礙。

有網友在臉書社團「台北之北投幫(北投區＆士林區)」分享一部影片，疑似幼兒園帶隊到公園，一名小朋友疑似未跟上隊伍，老師竟粗暴拉扯孩童外套衣領，將他向前拽回，小朋友重心不穩往前傾。

該網友指出，自己買東西回家行經公園，看到這位老師在教小孩折紙飛機，突然開始丟紙、推小孩，質疑「公園都敢這樣，更何況在教室？」痛批若不喜歡教小孩可以做別的行業。貼文一出引起不少網友討論，有人認為老師動手就是不對，也有人認為因了解前因後果後再做討論。

據了解，該幼兒園為北市教育局委託某非營利幼兒園，教育局表示，該幼兒園當時正於公園教學，經詢問園方，園方表示該教保服務人員於輔導管教幼生時，有拉扯幼生手臂行為，園方於第一時間聯繫家長說明及通報教育局，目前經檢查幼童手臂無紅腫等受傷現象，情緒穩定。

教育局強調，第一時間已介入瞭解，提送審查小組審議是否受理不當對待案件，並啟動行政調查，同時持續督導各園所正向管教作為，提升教保服務人員班級經營與正向管教知能，全力守護幼生就學安全。

幼兒園 教育局

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