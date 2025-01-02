生命教育結合國際文化 桃園2校犬14歲生日獲500份祝福
桃園市中壢區龍岡國小在教育局的指導下，於近日結合歲末感恩祝福課程，為校犬「來玩」與「來瘋」舉辦生日派對，慶祝牠們14歲生日。這2隻陪伴校園多年的忠實夥伴，不僅是學生們心中的英雄，更是生命教育的最佳代言人。透過這場活動，師生共同回顧與校犬相處的點滴，並展現了對教育局政策理念的實踐。
「來玩」與「來瘋」是迷途的浪浪，因緣際會被學校收留，自2009年進入龍岡國小後從此成為校園的一員。14年來，牠們不僅守護校園安全，也參與多場學校活動，是學生心中不可或缺的「夥伴」與「家人」。
為了讓這次的生日會更具意義，師生們策畫多項活動，包含製作手工生日卡片、撰寫祝福詞，準備生日蛋糕。師生還剪輯了一段紀錄校犬成長的影片，展示「來玩」與「來瘋」這些年來在校園生活中的點滴，透過照片和文字，回顧牠們如何陪伴大家度過每一個日常。
生日派對當天負責致感謝詞的2年級黃亮博說，來玩和來瘋每次都會在下課時陪我們玩，感覺就像多了2位好朋友。；6年級許樂頤也表示，從小時候看著牠們長大，到現在漸漸變老了，感謝牠們陪伴永遠不會忘記。
為了結合國際教育的內容，活動中也邀請了小朋友用不同國家的語言來說「生日快樂」，並由老師介紹了不同國家慶祝生日的方式。小朋友設計的生日卡片中，也用各國語言寫下了給校犬的生日祝福，統計2隻校犬收到了超過500分的生日卡片，充分展現了學生的創意與感恩之心。
龍岡國小校長彭康助說，這次活動的意義不僅在於為校犬慶生，更希望孩子們能在這個特別的時刻，從感恩校犬的過程中，學會珍惜身邊的每一個人與事物。桃園市教育局也指出，學校將生命教育與實際行動結合，是推動教育政策的重要一步，這樣的經驗有助於其他學校參考，進一步推廣生命教育的實踐方式。
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