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文化部外文網站馬來語、泰語版上線 強化駐點能量

中央社／ 台北2日電

文化部外文網站正式上線馬來語、泰語版介面，深耕台灣與馬來西亞、泰國2國雙向文化交流的實績能量，希望可以讓更多新南向友台好友，即時掌握追蹤台灣藝文動態。

文化部今天發布新聞稿表示，馬來語、泰語網站除呈現文化部及附屬機關重要政策內涵、引介台灣相關藝文資訊外，也結合文化部在馬、泰2國駐點與東南亞相關區域豐厚的文化交流具體成果，是東南亞社群接觸台灣文化、歷史、社會各層面，展望開啟進一步互動與交流的管道。

馬、泰2語網站依循推廣策略，編譯「文化台灣」主題，透過專欄文章方式，介紹台灣藝文大師與名家、當代文化人物、藝文空間等豐富內容，希望成為台灣文化之窗。馬來語版網站為https://www.moc.gov.tw/my，泰語版網站為https://www.moc.gov.tw/th。

文化部表示，自2013年以來，已陸續建置並依交流成果更新不同語系介面的外文網站，包含英、日、法、西及印尼語，再加上新上線的馬來語及泰語，共有7種語系。文化部未來將持續致力提供國際不同社群、不同語系的民眾認識台灣多元文化的入口途徑，讓世界更認識台灣。

文化部 網站 馬來西亞

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