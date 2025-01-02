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布袋戲宗師黃海岱125歲冥誕 數十位大師齊聚一堂緬懷

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林黃家後代傳人黃立綱認為不同世代有不同努力，期待未來大家討論的不是鋼鐵人而是藏鏡人。記者蔡維斌／攝影
雲林黃家後代傳人黃立綱認為不同世代有不同努力，期待未來大家討論的不是鋼鐵人而是藏鏡人。記者蔡維斌／攝影

今天是布袋戲一代宗師黃海岱125歲冥誕，也是雲林布戲日，黃家及眾多大師齊聚緬懷宗師畢生為台灣布袋戲的奉獻，黃家第3代的前立委黃逢時也以家族史感性勉勵精進承傳。雲林縣長張麗善同步主持布袋戲「常設館」開幕，期讓雲林偶戲香火延綿不斷。

今天由榮獲小金掌獎的石榴國小偶團精彩開場演出，為展現雲林13年來培育後進成果，文觀處特找來5名長大投入戲曲行業的小藝師李美儀、張世拓、葉家妤、陳淑如、林祐誠製播「小藝師養成記」影片，見證偶戲文化成功扎根，其中葉家妤目前就讀台灣戲曲學院還被延攬進入明華園。

「布袋戲對黃家已不是行業而是志業！」黃家第3代黃逢時更以家族史感性細說布袋戲的發展與薪傳，他感慨於世代凋零，強調精進承傳的重要，期以緬懷父親黃海岱的傳藝精神，勉勵大家齊心傳藝，讓掌中技藝香火永續不絕。

黃家第4代的黃立綱也說，黃家承襲布袋藝己有百年，期待偶戲在不同時代有不同傳承，在未來年輕一代討論不只是鋼鐵人而是藏鏡人。

縣長張麗善今天同步主持布袋戲館內「常設館」開幕，她說，雲林是布袋戲故鄉，全縣多達123團掌中劇團，其中有不少藝師進駐校園傳藝，目前有72所學校萬餘人習藝，13年來已展現成果，並邁向國際，「常設館」可讓大家對偶戲發展史一目了然，未來將推出三大偶戲旗艦計畫，厚植更多人才，精進偶戲產業鏈，作為國內戲曲文化傳承基地。

文觀處長陳君也說，新設的「常設館」可看到台灣不同世代的偶戲發展，更結合AI數位光雕科技呈現黃海岱一生精華，值得大家來觀賞。

雲林縣布貸戲大師齊聚一堂緬懷黃海岱無私承傳的精神。記者蔡維斌／攝影
雲林縣布貸戲大師齊聚一堂緬懷黃海岱無私承傳的精神。記者蔡維斌／攝影
常設館內陳設各時代不同的戲偶，從傳統到現代，相當有趣。記者蔡維斌／攝影
常設館內陳設各時代不同的戲偶，從傳統到現代，相當有趣。記者蔡維斌／攝影
常設館內陳設各時代不同的戲偶，從傳統到現代，相當有趣。記者蔡維斌／攝影
常設館內陳設各時代不同的戲偶，從傳統到現代，相當有趣。記者蔡維斌／攝影
常設館內陳設各時代不同的戲偶，相當有趣。記者蔡維斌／攝影
常設館內陳設各時代不同的戲偶，相當有趣。記者蔡維斌／攝影
前立委黃逢時以家族史感性細說台灣布袋戲的發展，強調精進與承傳的重要。記者蔡維斌／攝影
前立委黃逢時以家族史感性細說台灣布袋戲的發展，強調精進與承傳的重要。記者蔡維斌／攝影
雲林布袋戲館新設常設館，展出國內偶戲發展史及一代宗師黃海岱的一生。記者蔡維斌／攝影
雲林布袋戲館新設常設館，展出國內偶戲發展史及一代宗師黃海岱的一生。記者蔡維斌／攝影
常設館內陳設各時代不同的戲偶，從傳統到現代，相當有趣。記者蔡維斌／攝影
常設館內陳設各時代不同的戲偶，從傳統到現代，相當有趣。記者蔡維斌／攝影
常設館內陳設各時代不同的戲偶，從傳統到現代，相當有趣。記者蔡維斌／攝影
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布袋戲 張麗善 雲林

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