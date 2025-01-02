布袋戲宗師黃海岱125歲冥誕 數十位大師齊聚一堂緬懷

今天是布袋戲一代宗師黃海岱125歲冥誕，也是雲林布戲日，黃家及眾多大師齊聚緬懷宗師畢生為台灣布袋戲的奉獻，黃家第3代的前立委黃逢時也以家族史感性勉勵精進承傳。雲林縣長張麗善同步主持布袋戲「常設館」開幕，期讓雲林偶戲香火延綿不斷。

今天由榮獲小金掌獎的石榴國小偶團精彩開場演出，為展現雲林13年來培育後進成果，文觀處特找來5名長大投入戲曲行業的小藝師李美儀、張世拓、葉家妤、陳淑如、林祐誠製播「小藝師養成記」影片，見證偶戲文化成功扎根，其中葉家妤目前就讀台灣戲曲學院還被延攬進入明華園。

「布袋戲對黃家已不是行業而是志業！」黃家第3代黃逢時更以家族史感性細說布袋戲的發展與薪傳，他感慨於世代凋零，強調精進承傳的重要，期以緬懷父親黃海岱的傳藝精神，勉勵大家齊心傳藝，讓掌中技藝香火永續不絕。

黃家第4代的黃立綱也說，黃家承襲布袋藝己有百年，期待偶戲在不同時代有不同傳承，在未來年輕一代討論不只是鋼鐵人而是藏鏡人。

縣長張麗善今天同步主持布袋戲館內「常設館」開幕，她說，雲林是布袋戲故鄉，全縣多達123團掌中劇團，其中有不少藝師進駐校園傳藝，目前有72所學校萬餘人習藝，13年來已展現成果，並邁向國際，「常設館」可讓大家對偶戲發展史一目了然，未來將推出三大偶戲旗艦計畫，厚植更多人才，精進偶戲產業鏈，作為國內戲曲文化傳承基地。