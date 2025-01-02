身障國中生升學輔導安置 開放模擬志願選填
身心障礙學生適性輔導安置今天起到16日開放模擬志願選填，2月11日正式開放報名，分成安置到特殊教育學校、集中式特殊教育班或是一般高中。
教育部今天發布新聞稿，為讓身心障礙國三學生有更多元的適性入學管道，除一般升學管道外，也可透過「身心障礙學生適性輔導安置」，有更多元的選擇。
教育部指出，適性輔導安置分成3類，學生只能選擇1類報名、不能重複，也不能重複參加直轄市自行辦理適性輔導安置，違者將取消資格。
另外，114學年度起教育部在宜蘭、花蓮、連江區試辦智能障礙類學生安置高級中等學校、自閉症類學生具智能低下傾向安置集中式特殊教育班。後續將依試辦成果，持續評估後續辦理模式。相關資訊可參考「特殊教育通報網」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言