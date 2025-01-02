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身障國中生升學輔導安置 開放模擬志願選填

中央社／ 台北2日電

身心障礙學生適性輔導安置今天起到16日開放模擬志願選填，2月11日正式開放報名，分成安置到特殊教育學校、集中式特殊教育班或是一般高中。

教育部今天發布新聞稿，為讓身心障礙國三學生有更多元的適性入學管道，除一般升學管道外，也可透過「身心障礙學生適性輔導安置」，有更多元的選擇。

教育部指出，適性輔導安置分成3類，學生只能選擇1類報名、不能重複，也不能重複參加直轄市自行辦理適性輔導安置，違者將取消資格。

另外，114學年度起教育部在宜蘭、花蓮、連江區試辦智能障礙類學生安置高級中等學校、自閉症類學生具智能低下傾向安置集中式特殊教育班。後續將依試辦成果，持續評估後續辦理模式。相關資訊可參考「特殊教育通報網」。

教育部 自閉症 花蓮

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