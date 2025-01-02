身障國中生升學輔導安置 開放模擬志願選填

數位與網路科技的發展帶來學習活動特質之改變，早在1990年高等教育已利用網路進行遠距教學，一些國家更辦理有網路大學。臺灣教育部則於2005年8月修訂發布《專科以上學校遠距教學作業規範》推行同步、非同步遠距教學；於2006年進入數位學習在職學位專班試辦階段，同年9月訂頒「大學遠距教學實施辦法」（楊正宏等人，2008）。

2025-01-02 15:37