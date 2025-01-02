2024 MBA教育論壇：專家齊聚 共探MBA教育新方向

【文．華文商管教育認證組織】

面對少子化的衝擊，臺灣高等教育正迎來前所未有的挑戰。許多大學不得不逐步調整招生政策，配合跨域學習減少必修學分，甚至放寬畢業標準，以應對生源縮減的壓力；而MBA教育在過去20年的快速發展後，也難以獨善其身。社團法人中華民國管理科學學會（簡稱管科會）多年來致力於提升大學商管教育品質，2024年，管科會ACCBE認證組織再次於12月12日舉辦「2024 MBA教育論壇」，透過講者現場交流並開放與會者線上參與的方式，邀請三所在專業課程規劃、人際能力培育、國際交流與產業互動方面表現卓越的MBA教育單位代表：國立臺北大學商學院蔡顯童副院長、輔仁大學企業管理學系顧宜錚主任，以及東海大學企業管理學系吳祉芸主任，分享他們在招生策略、教育內容設計及保證畢業生學習成效等方面的實踐經驗；並特別邀請三位重量級與談人：前教育部部長吳思華講座教授、前國立中山大學副校長周逸衡教授，以及在高階管理人才培育方面具有豐富體驗的劉恕偉執行長，為論壇提供深入的點評與專業建議。

三校MBA教育現況分享

● 國立臺北大學企業管理學系研究所

國立臺北大學（簡稱北大）企業管理學系研究所自1984年成立以來，今年已邁入第40週年。隸屬於企業管理學系的企研所擁有完整的學制，包括博士班、碩士班（含在職生）、碩士在職專班、現役軍人營區碩士在職專班、學士班與進修學士班，堪稱全國歷史最悠久且規模最大的企管系之一，也奠定了北大企研所良好的聲譽與口碑，新生獲得錄取的機會不到十分之一。在師資陣容上，北大企管共有35位專任教師，專業領域涵蓋策略管理、組織行為與人資管理、財務金融、行銷管理、資訊管理及作業管理等，提供完整且多元的管理專業選修課程，所上也透過豐富的迎新與導生活動、及教師研究領域專長說明會，為碩士班學生提供全面性的學習支持機制。在產學連結方面，北大企管每學年舉辦超過50場企業經理人專題講座，並設有多門企業實習課程，為學生與業界之間搭建密切的合作橋樑。國際交流方面，MBA學生可透過參與交換學生、國際營隊、雙聯學制及海外參訪等活動，拓展全球視野。此外，北大企研所還設有MBA學生擔任EMBA課程助教或隨班助理的機制，提供更多實際與業界人員互動及取得助學金的機會，不僅能減輕MBA學生就學時的財務壓力，還能進一步強化學生的職場競爭力。

● 輔仁大學企業管理學系管理學碩士班

輔仁大學（簡稱輔大）企業管理學系管理學碩士班，前身為1985年成立的管理學碩士班，所屬之管理學院是天主教耶穌會在臺灣創辦之唯一管理學院，也是全臺第一所通過美國AACSB認證的管理學院。輔大企研在管理知識與專業倫理兼具之教學模式下，有豐富的新生團建與國際參訪活動，課程設計上重視「管理基礎」與「管理分析技術」的平衡，除了有包括管理會計、產業經濟與數量方法在內的扎實必修學分要求外，並提供行銷管理、人力資源管理、管理科學、財務管理與策略管理五大專業領域的選修課程。國際交流方面，輔大企研除了為學生提供多元的國際學習機會，包括國際參訪、交換、留學及雙聯學位計畫等，也會由管院各系輪流舉辦國際產業參訪活動，透過移地教學的方式，結合大學部、碩士班與碩專學員，共同出訪學習，拓展全球視野。此外，輔大企管每年舉辦由研究生自主籌劃與執行的「優質企業理念與價值創造研討會」，提供MBA學生實踐管理知識的場域。學生們從主題設計、講者邀請、經費控管到作業流程規劃皆親自參與，將學得的理論應用於實務操作；許多畢業校友在各行業擔任要職，印證了輔大企管在培養管理人才方面的亮眼成果。

● 東海大學企業管理學系研究所

東海大學（簡稱東海）企業管理學系研究所成立於1982年，是中部地區首個設立企業講座與MBA課程的商管學系，長期在教學、研究及產學合作方面展現卓越成果。東海企研的課程規劃上由基礎、核心及研究方法三類必修及「行銷與數位經營」、「服務創新與創業」兩類選修課程組成。作為一所基督教大學，東海大學在國際化方面展現出獨特的優勢，與全球超過400所姊妹校建立了緊密的合作關係。學校提供多元且豐富的國際學習機會，包括校級、院級及系級所簽訂的雙聯學位計畫，以及交換學生與國際參訪等選項，充分滿足學生的不同需求，協助其拓展全球視野與跨文化交流的能力。此外，東海企研鼓勵學生積極銜接職場需求並多元探索體驗，希望每位學生在進入學習階段後，能透過較少的必修課程，彈性靈活調整課表，針對自身尚需補強的專業技能進行強化，以更好地實現個人的職涯目標，進入理想的產業或工作領域。同時，研究所也致力於將大學部的各項資源全面開放給碩士班學生，無論是企業實習、競賽參與，還是國際交流活動，均為MBA學生提供參與的機會，藉此拓展其學習深度與廣度。

▲2024管科會MBA教育論壇視訊會議現場。（ACCBE提供）

與談人經驗分享與交流

● 吳思華講座教授

前教育部長吳思華講座教授擔任首位分享的與談人，他指出，MBA學位具有其獨特性。當年政大企研所在1964年創立時，並未以傳統碩士班的形式設計（作為學士班的延續教育），而是定位為直接面向社會招收各領域畢業的大學生、培養管理人才的研究所。管理知識可廣泛應用於各階層與各類工作，但因階層不同，所需的知識內容亦有所差異，其成功的關鍵乃在於能否適當運用所學之知識。吳思華教授肯定各校MBA主任與教師在當前環境限制下辦學的用心，並體會商管教師在教學、研究與實務間需兼顧所面對的挑戰。然而，他也點出，由於臺灣MBA的普及化，目前普遍面臨MBA品牌辨識度不足的問題；他建議各校應先明確定位MBA的特性，管科會亦可扮演協調角色，協助社會釐清MBA的教育目標、教學內容及適合的對象，並與學校攜手提升MBA與一般商管碩士學位間的品牌辨識度，努力追趕國際水準。此外，他提到商管教師可藉由與產業合作辦學，探索「學術研究、實務知識與實作教學」三者間的關係，進一步提升教學效能；另一方面，若能結合領域知識、發展特色學程，開發國內外典範案例，強化創新創業的教學，將有可能協助各校建立其MBA教育之獨特性。吳教授也鼓勵企管系所師生多關心公共議題，善用管理專業知識積極參與公共事務，以提升MBA在社會中的影響力與話語權。最後，吳思華教授建議應考量MBA課程的特殊性，臺灣的商管學院宜推動組織調整，強化MBA課程的治理機制，例如設立MBA教育諮詢委員會、建立「院中院」的架構來執行MBA的教育、聘任全職執行長實現專業經營等，以確保MBA教育有正常發展與成長的空間。

● 劉恕偉執行長

怡業股份有限公司劉恕偉執行長從國立政治大學（簡稱政大）EMBA、企家班出發，並成為政大第二位DBA，深刻體會到商管教育的重要性與對企業經營的深遠影響。劉恕偉執行長提到，企業隨著老化與熟成，往往受制於既有的規範與框架而牽絆了其前進的方向。因此，企業對MBA畢業生的期待不僅是能勝任團隊領導者（Team Leader）的角色，找出企業問題並能設計出新的作業流程、更重要的是能成為改變遊戲規則的「Game Changer」，才是MBA應有的本色；若還能探索出全新的商業模式、應用科技，展現國際視野則更佳。對於MBA課程的建議，劉執行長認為在資訊取得容易的AI時代，學術性對MBA學生的相對重要性有所下降，但商業理論架構仍是解決企業問題的重要基石，能幫助MBA學生有效分析問題、提出解決方案並對外溝通。他特別強調，大量的個案研究（Case Study）能幫助學生深入理解與解決實際問題，而科技應用與政經分析能力的學習也已成為現代MBA教育中不可或缺的核心內容。除了正規課程外，劉執行長也認為實務經驗的積累對MBA學生的軟實力培養至關重要。他建議可透過企業參訪、創業管理與創業家分享、與公部門的互動、短期實習，以及與EMBA、企家班及高階經營管理學程學員的交流等方式，幫助學生拓展視野、累積實戰經驗。最後，劉執行長以自己的經驗勉勵所有MBA學生：成為優秀的領導者，除了將團隊利益置於個人之前，還需以身作則、保持謙虛且正向的態度，持續提升自我，並設定以創造團隊績效為核心的目標，才能真正帶領團隊邁向成功。

● 周逸衡教授

管科會ACCBE認證組織執行長周逸衡教授對於吳思華教授關於「MBA教育需重新定位」的見解深表認同，並高度肯定劉恕偉執行長「將管理知識靈活應用於企業實務並持續自我精進」的實踐精神。他提到，北大、輔大與東海三校的MBA，皆相當重視學生軟實力的培養，透過與業界的深入互動、與EMBA學生的交流及國際化體驗的多元規劃，在非正式課程領域展現了豐富的內容，他相當樂見其成。然而，周執行長也指出，部分學校在專業知識的基礎學習與應用上，未能充分要求，使他對現今放寬招生條件後，學生是否能真正達成MBA人才培育的目的感到憂心。他引用自己於2024年5月發表於《評鑑雙月刊》中的文章（周逸衡，2024），表達對臺灣MBA課程設置不均的憂慮。他指出，根據統計，臺灣開設正統MBA課程（企管系碩士班）的學校中，有26%僅要求學生修習三門以下的管理專業必修課程，另有3%僅要求「論文」與「方法論」兩門課，完全未將管理專業課程列為必修。這意味著，同樣授予MBA學位的學生，其所學的基本商業管理知識可能差異甚大，進而影響學位的含金量，值得各界深思。此外，他提到教育部早已修訂《學位授予法》，允許碩士班以專業實務報告替代學位論文。管科會於2020年底便邀請多位產學界專家，共同研擬出一套能替代碩士論文的「專業實務報告」寫作規範，該標準兼顧報告品質與碩士論文的學術水平，並於2021年3月發表於《評鑑雙月刊》（華文商管教育認證組織，2021），然而幾年下來推廣成效有限，多數學校仍然僅限於撰寫傳統碩士論文，不顧學生來源的多元化，仍以學術人才（即「Master of Science」）的方式來培育MBA，未能突破窠臼。周執行長呼籲學界應積極採用專業實務報告的模式，為MBA教育注入更多實務含量，從而提高臺灣MBA學位的整體競爭力與國際認可度。

論壇結語

最後，周逸衡教授以論壇主持人的身分，綜合歸納並提出以下幾點建議：

一、重新檢討課程設計並強化基礎課程要求

臺灣MBA與國際MBA在師資規模與課程設計上，本來就存在有相當差距，再加上因少子化導致招生條件放寬、學生程度參差不齊等問題，差異益形擴大。他特別提到，許多學校反映難以開設決策分析相關的工具性課程（如管理經濟、管理會計、應用統計等），然而此類課程對MBA的能力培育十分重要；因此，建議寧可改採較少學分且更具應用性的設計，以降低開課成本並減少學生的抗拒心理，但不應放棄要求。

二、MBA是專業教育而非學術教育

MBA教育的本質是一種「專業教育」，而非「學術教育」。 這一點應先在管理教育界達成共識，並進一步向社會各界及教育主管單位加以澄清。臺灣不能再以「MS」混淆「MBA」，否則將從根本上損害MBA學位的價值與定位。

三、策略規劃能力是MBA必備的能力

MBA的含金量逐漸降低，主要原因在於學生未能與其他商管碩士畢業生的能力有所區分；就MBA教育之本質而言，策略規劃能力係其與其他商管碩士最大的分野所在。對此，各MBA教育單位應投入更多心力，協助MBA畢業生建立此種能力；管科會ACCBE組織的策略規劃師系列證照或可協助各校釐清努力的方向。

四、推動專業實務報告取代碩士論文

建議積極推動以「專業實務報告」替代傳統的「碩士論文」作為畢業要求，以更貼近實務需求，提升MBA課程的實用價值。

五、規模較小的學校可考慮轉型為產業型MBA

面對市場上General MBA供過於求的現狀，部分學校似可考慮轉型為針對特定產業需求而設計的「產業型MBA」，培育兼具行業專門知識與管理能力的人才，透過差異化策略，打造各校MBA課程的獨特性，突圍紅海競爭。

總結而言，面對少子化衝擊與全球化浪潮下的激烈競爭，臺灣現行的MBA教育亟需重新定位、提高品牌辨識度，唯有針對職場需求，強化基礎商業管理知識並與實務結合，同時培養經理人必備的軟實力，才能在國際教育市場中占有一席之地。期待未來臺灣的MBA教育能以更具多元性與前瞻性的方式，成為培育國內外頂尖管理菁英的重要平台。