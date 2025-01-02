本週期（113-117學年度）技專校院校務評鑑指標解析

【文．周宜雄／國立臺灣科技大學化學工程系名譽教授】

我國高等技職教育評鑑，始自64年首次辦理的專科學校評鑑，之後陸續納入技術學院及科技大學之校務類評鑑與專業類（科／系所）評鑑。數十年來歷經多次變革調整，每四至七年一週期的專業類（科／系所）例行評鑑於106學年度起改為自辦或委辦；校務類例行評鑑則自108學年度起，將專科學校、技術學院、科技大學合併實施，採相同評鑑項目及指標，統稱「技專校院校務評鑑」；評鑑檢核方式也從「等第制」改為「認可制」（起始時間分別為：科技大學103學年度、技術學院104學年度、專科學校108學年度）。

本週期（113-117學年度）「技專校院校務評鑑」之評鑑架構（評鑑項目、內涵、核心指標、檢核內容、詞意說明）已於112年3月公布。

校務評鑑是教育部針對高等教育機構進行全面性、系統性檢核的過程。對技專校院而言，校務評鑑是自我反思與診斷的契機，有助於檢視學校定位與經營內容、發現缺失與制定改善方案。整個評鑑過程從準備到實地訪評，皆具催化作用，能激發學校教學創新、經營優化和制度改善，增強因應挑戰的能力。

本文旨在比較分析本週期（113-117學年度）與前一週期（108-112學年度）兩個評鑑週期的評鑑項目與核心指標，闡釋本週期評鑑指標的特性及評鑑重點，提供受評學校作為校務經營及受評報告撰寫之參考。

少子女化背景下的校務經營

近10年來，高等技職教育受到「少子女化」與「技職教育吸引力下降」的雙重衝擊，大學新生入學人數從102學年後開始緩降，預計117學年將達到谷底，僅約16萬（圖一）（教育部，2023）。統測報名人數則從102年的146,047人銳減至113年的69,361人（圖二）（「四技二專統一入學測驗」，2024；「大學學科能力測驗」，2024），反映出社會對技職教育認同度的下降。

這些影響除造成部分學校招生困難、營運產生危機外，還可能導致教育品質下降、科系結構失衡、產學合作受阻、教師職涯受限、學校轉型壓力增加等問題。同時也可能引發社會流動減弱、產業生產力降低、區域發展失衡等社會問題。

面對少子女化的挑戰，學者們提出了多元對策。張國保（2012）建議參考日韓經驗，推動大專校院整併與轉型。何卓飛（2024）主張採取精準招生策略，優化資源分配。李淑瓊（2021）強調建立友善的育兒環境，改善青年低薪及高房價等問題。張翊辰與林新發（2019）建議強化跨領域人才培養，調整課程結構。周燦德（2024）建議學校應調整人才培育目標、課程結構及教學方式，運用PDCA循環機制確保教育品質。以上這些方案都需要政府、學校、企業和社會各界的協同努力和長期投入資源。

在此背景下，當務之急是技專校院應積極採取自強或自救行動，強化自我改進，利用制度化的外部評鑑進行自我檢視，並依據評鑑意見進行改善、調整和優化校務，進而強化學校的競爭力和發展能力，方能在這場「少子女化」與「技職教育吸引力下降」所造成的教育環境巨大變化中免於被淘汰。

近兩週期校務評鑑項目與指標之比較

本週期（113-117學年度）與前一週期（108-112學年度）兩個評鑑週期技專校院校務評鑑項目與核心指標如表一。

兩個評鑑週期的務評鑑項目及核心指標相同與不同之處整理如下：

一、相同點

（一）兩週期皆分為四個主要項目進行評鑑。

（二）皆強調學校定位、發展目標與發展計畫的重要性。

（三）皆重視課程規劃、教師教學品質、學生學習成效。

（四）皆關注自我改善機制的建立。

（五）皆允許核心指標之外可設計「學校自訂指標」，彰顯學校特色。

二、不同點

（一）本週期的評鑑增列「檢核內容」，明確告知檢核事項。

（二）本週期的評鑑增加更多符合時代趨勢的具體內容，如校務治理品質保證、特色辦學策略、教師規範、學術倫理規範、國際觀與國際移動力培養、論文品質保證、大學社會責任實踐（USR）和聯合國永續發展目標（SDGs）等。

（三）本週期的評鑑明確揭示學生生活教育的檢核內容，如性別平等教育、勞動教育等。

（四）本週期的評鑑明確訂定持續改善機制的檢核內容，如財務永續規劃、外部資源開發等。

從表一可以看出，本週期評鑑指標在保留前一週期原有框架的基礎上，進行以下主要調整與創新：1. 強化校務治理與品質保證：新增「校務治理之品質保證機制與運作」指標。2. 突顯特色發展：增加「特色辦學之策略規劃與執行」指標。3. 細化教師發展要求：將原有的「師資結構與提升教學成效之作法」細分為「教師規範」、「專業成長」等具體指標。4. 強調學生全面發展：如學生多元能力培養等內容。5. 重視研究生培養：新增研究生能力培養、學術倫理維護等指標。6. 關注財務永續：新增「財務永續規劃與外部資源開發」指標。

本週期校務評鑑指標的特性

本週期評鑑指標所反映的現代高等技職教育多重面向現實狀況，如核心價值、教育理念、社會期待及國際趨勢等，對技專校院的發展具有重要性、時代性和競爭性之意義。分述如下：

一、重要性

1. 強調校務治理的關鍵作用。2. 重視教師教學品質的提升。3. 關注學生學習成效。4. 建立持續改善機制。

二、時代性

1. 鼓勵多元化特色辦學。2. 重視創新創業能力的培養。3. 關注學術倫理和研究品質。4. 納入性別平等、勞動教育等社會議題。5. 強調大學社會責任和永續發展目標。

三、競爭性

1. 通過特色辦學提升競爭力。2. 重視教師專業發展以增強教學與研究實力。3. 培養學生多元能力以提升就業競爭力。4. 強化國際觀培養以提升國際競爭力。5. 關注財務永續以增強長期發展能力。

本週期校務評鑑重點與學校宜配合事項

本週期技專校院校務評鑑重點，及學校可配合規劃和推動的策略或措施歸納如下：

一、校務治理與品質保證機制

學校宜建立校務品質保證系統、安排學者專家進行自我評鑑、訂定明確績效指標、資訊透明化。

二、特色辦學策略

學校宜明確定位特色領域、整合資源支持特色發展、延攬和培養優良師資。

三、教師專業成長與教師職能提升

學校宜訂定專業化的教師發展計畫、提供多元化培訓／進修機會、協助教師進行產學合作、支持參與國際學術活動。

四、學生多元能力培養

學校宜整合跨領域課程、強化實務教學、優化校外實習、發展問題導向學習（PBL）、鼓勵參與教師研究團隊、推動國際化與交流計畫。

五、研究生的研究能力與學術倫理

學校宜明確訂定指導教授責任規範、實施系統化研究方法之培訓、提供學術寫作輔導、將學術倫理課程納入必修、完善論文審查機制。

六、大學社會責任實踐與聯合國永續發展目標

學校宜設立相關教學與研究中心、將理念融入課程和研究項目、鼓勵參與社會服務、定期發布社會責任報告。

七、永續財務與開發外部資源

學校宜建立專業財務規劃團隊、訂定多元化資金籌措策略、建構績效導向的資源分配機制、實施透明的財務報告制度。

八、自我改善機制

學校宜建立數據收集和分析系統、邀請互動關係人／利益相關者參與評估、定期追蹤改善進度。

結論

高等技職教育評鑑始自64年的專科學校評鑑，發展迄今已歷半世紀，目前已進入更加全面、精細的新階段。本週期技專校院校務評鑑架構不僅反映當前高等技職教育發展的核心理念和須面對的挑戰，更為技專校院指明現在應有的作為及未來的發展方向。

然因評鑑僅是引導和檢核的工具。真正的教育品質之提升，仍然需要學校發揮自主意識及主動精神，採取積極的態度，將評鑑指標內化為自身的發展策略，在實踐中不斷探索和創新，才能達成評鑑目的，並能持續自我進步和永續發展。