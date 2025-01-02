新工程教育方法實驗與建構計畫──主題式課群與課程改革

【文．詹魁元／國立臺灣大學機械工程學系教授、新工程教育方法實驗與建構計畫計畫主持人】

教育部於2018年啟動「新工程教育方法實驗與建構計畫」，以回應快速變遷的產業和科技創新需求。此計畫邀請臺灣的工程學系，透過課程的知識鏈結，培養具備實踐合作能力、創新精神以及跨領域整合的工程人才，以提升臺灣工程教育的國際競爭力。

計畫目標與國際趨勢

「新工程教育方法實驗與建構計畫」的理念與國際先進高等教育模式不謀而合。2019年11月，計畫總辦公室拜訪荷蘭、比利時與丹麥多所大學，深入了解歐洲以學生為本的工程教育模式。位於荷蘭的台夫特理工大學（Delft University of Technology, TU Delft）以情境驅動的學習方法結合理論與應用，並透過課程數量限制（每學期僅三門大型課程）與學習目標的品管，使學習更專注且更有深度。學生透過小組專案實踐所學，充分結合理論與實務。比利時魯汶大學（Université catholique de Louvain）則以解決真實工程問題著稱，培養學生在實務中的應變能力與專業素養。丹麥奧爾堡大學（Aalborg University, AAU）特別重視學生自學能力，雖不強制教授程式設計等技能，但預期學生透過自學獲得，充分展現了其自主學習理念。相比之下，臺灣的課程模式往往以單向講學式教學為主，也較欠缺系統性的課程串聯與工程實務的應用。

除了課程的緊密合作外，我們拜訪的學校也充分提供學生最好的在校學習環境，將最好的空間與設備分配給學生，提供充足的討論與研究場域，真正將學生置於校園規劃的核心。這與臺灣普遍缺乏學生自主使用之學習空間形成鮮明對比。課程設計亦著重課業負擔的平衡，注重課程間的合作與整體性，而非單純追求教學亮點或KPI。

此次國外參訪經驗不僅讓我們看見歐洲教育模式的實效，還深刻體會到成功的人才培育需基於明確目標共識與課程協作，為臺灣工程教育的進一步改革提供了重要的啟示與借鑒方向。

主題式課群：串接課程與實務應用的新模式

傳統工程教育課程設計雖有學習順序，但缺乏課程間的實際鏈結，學生在學習基礎知識後，往往因無法有效串接進階課程而導致學習效果不佳。「新工程教育方法實驗與建構計畫」引入「主題式課群」理念，以解決課程之間的斷層問題，通過實踐專案將理論與應用連結。

主題式課群中課程不再是孤立存在，而是通過共同的實務主題緊密串聯。例如，在靜力學與材料力學課程中，學生不僅學習基礎理論，還需參與結構設計的跨課程實務專案，測試並改良結構性能。這種教學方法促使學生從基礎理論到實務應用有明確的學習進階路徑，並通過實務經驗深化對知識的理解。

新工程教育中的每個主題式課群均需至少串接三門課程，本計畫分成不同的執行樣貌，其中主軸為全系課程重組的A類、建置學院學習核心的C類；另有為A類打基礎的B類和為C類打基礎的A+類。以下針對各類加以說明。

▲ 「新工程教育方法實驗與建構計畫」以知識點串接課程之課群理念。（新工程教育方法實驗與建構計畫計畫總辦公室提供）

A類、全面課程地圖與學習架構調整計畫

A類計畫聚焦於全系課程的全面革新，參與學系需重新規劃課程架構，以主題式課群串聯核心知識和應用能力，建構連貫的學習架構，強化跨課程知識連結與實踐能力。執行任務包括盤點現行課程、設計教學方式、發展教材、配套助教培訓及業界合作，逐步完成至少五個主題式課群開授。

以國立臺灣科技大學營建工程系為例，全系課程透過五大主題式課群（基礎課群、專業課群與全球實踐課群）的重新規劃，培養學生具備工程實務、創新解決問題及國際視野的能力。課群涵蓋營建素養、韌性結構、坡地防災、智慧管理與施工、適地永續工程，結合工程實務問題與全球永續目標，以多元教學方式如問題導向學習、實作專題及跨領域合作等，提升學習興趣與效能。計畫亦整合產學資源，搭配USR計畫，強化學生理論與實務結合，促進永續工程教育發展與人才培育。

南臺科技大學機械工程系「以目的感實踐SDGs永續發展的智慧製造未來人才培育計畫」透過六大主題式課群實現永續發展目標與工程教育創新。課群涵蓋綠電創能、醫療輔具、微型感測器、數位分析、機電整合及目的感素養，整合基礎學習、專業技能與跨領域實作。以真實工程問題引導學習，結合設計思考、教師社群與業界合作，並透過實作競賽與專題專案深化學習成效。

C類、學院主題式課群建構計畫

C類計畫以學院內跨系合作為重點，培育跨域工程人才，鼓勵學院打破學系框架，促進不同學系資源整合，建立以「主題式課群」為核心的學習體制，強調專業知識與實務應用的結合。本計畫類型學院需推動建立3個跨領域課群，每個課群均需有多個學系參與，且其中至少一個課群主題需觸及環保、淨零碳排、SDGs環境保護等議題，C類計畫亦結合設計思考與專題實作，鼓勵學院與業界合作。

國立中央大學工學院的C類計畫以跨域主題式課群構建永續淨零科技人才，結合實務工程需求與2050年淨零碳排目標，設計五大課群，包括儲能與電網、循環材料、碳捕捉及再利用、氫能及離岸風機基礎工程與規劃。每課群涵蓋基礎、進階及應用課程，透過專題實作課程串聯，培養學生自主學習、跨域整合及解決問題能力。計畫結合校內外資源、業界合作與設計思考方法，藉由Capstone課程總整成效，實現教學創新與多元學習目標，回應產業需求與國際永續議題。

義守大學工學院「永續工程設計與實踐」計畫以永續發展為核心，結合四大主題式課群，包括綠色工程材料、新穎綠色節能材料科技與應用、智慧節能裝置設計與製造，以及淨零建築實踐。課群整合院系資源與跨域課程，從基礎理論到實務實作，系統串連學生的學習進程。計畫以「綠色永續密碼」作為全院必修課程，提供氣候變遷與碳盤查等核心知識，並建立「零碳節能窩」作為實作與展示場域。透過設計思考工作坊與專案導向學習（PBL），計畫強化學生跨域學習與實務能力，結合理論與實作，培養能應對全球永續挑戰的創新工程人才。

▲ A類/C類計畫期中海報審查暨交流活動。（取自新工程教育方法實驗與建構計畫網站）

B類、主題式課群之創建計畫

B類計畫支持學系在現有課程基礎上創建新課群，透過新型態主題式課群之開發，將跨課程所需習得的知識連貫並實踐，創建各學系獨特的教學方案，並逐步形成系統化的教育方法，為後續學系發展推動A類計畫累積所需之教學能量及經驗。

中原大學機械工程學系規劃「智慧化精密模具設計與製造」及「智慧自動化機電整合」兩主題式課群，針對模具設計及工業4.0人才需求，重新設計課程架構與內容。課群結合必修與選修課程，如模具設計、動力學及智慧專題，並提供智慧製造示範工廠與創客加工基地作為實作場域。計畫納入業界教師協同教學及助教支援機制，推動學生實作與競賽，強化學用結合。學習評量採多元模式，顯示學生成績及學習態度顯著提升，激發學習動機並滿足產業需求，展現教育創新效益。

國立高雄科技大學資訊工程系推動「前瞻網路系統主題課群」，培養學生具備設計並實作前瞻網路應用系統的能力，內容涵蓋雲端架構、物聯網、大數據與人工智慧應用。課程以程式設計、計算機網路、作業系統等為基礎，整合物件導向設計、微處理機及Linux系統，促進學生從底層硬體到應用開發的全面能力。

A+類、主題式課群精進及推廣計畫

A+類計畫以曾執行過A類計畫的團隊為補助對象，著重於現有課群的精進與推廣，期望團隊將過去計畫推動之教學成果進行優化、延伸跨域並傳承經驗，協力推廣主題式課群人才培育模式，並永續執行。國立陽明交通大學機械工程學系以「綠能與先進載具的理論與實務整合」為主題，規劃六大主題課群，包括設計基礎、設計分析、設計製造、熱科學、能源科技及跨領域機電控制，並結合火箭、無人機及電動載具作為實務載具，將課程理論與工程實務緊密結合。課程設計以需求導向為核心，涵蓋數學、科學及工程應用，強調跨課程整合與專題實作。計畫採用設計思考與實驗實作相結合的方式，透過產學合作引入產業資源，如台積電等企業參與，提升學生對產業需求的敏感度與實踐能力。此外，工作坊活動結合SDGs（永續發展目標）與USR（大學社會責任），探討新能源應用、環保科技與社會議題，培養學生的永續觀點與全球視野，該系期望透過創新教育模式，培養能解決複雜工程問題並回應科技與社會挑戰的未來工程人才。

▲線上論壇「借鏡與啟發：國際工程教育第一手經驗分享」。（取自新工程教育方法實驗與建構計畫網站）

結語

新工程計畫的啟動，展現了臺灣工程教育與時俱進的決心。計畫成功將課程從傳統的灌輸模式轉變為實務導向，讓學生在解決真實問題的過程中深化對知識的理解。同時，跨領域合作與課程串接的推動，也讓學生具備更強的國際視野和產業適應力。

在第一期中，共有22個學系參與A類與B類計畫，產出70份主題式課群教材，每份教材以各主題式課群編寫，透過統一格式的文件來呈現各團隊主題式課群教學之理念、特色與內容，及分享推動方法與執行經驗。

第二期計畫新加入7學系執行A類計畫， 7個原執行A類計畫的學系申請A+，另有5校5學院進一步串聯跨學系課程，推動C類院級主題式課群，形成更廣泛的課程革新動能。透過學生、教師與業界的共同努力，臺灣的工程教育將為國家創新力和國際競爭力提供堅實後盾。這不僅是一項教育革新，更是為培育未來產業領袖所做的長遠準備。