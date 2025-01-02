教育部教學實踐研究計畫區域基地計畫──國立臺北科技大學 技職校院區域基地

【文．王貞淑／國立臺北科技大學資訊與財金管理系教授兼副教務長、黃育賢／國立臺北科技大學教務長、楊士萱／國立臺北科技大學副校長】

教育部自107年啟動教學實踐研究計畫，旨在促進大專院校教師透過教學實踐，優化課程設計與教學方法，全面提升高等教育的教學質量，進一步增強學生的學習成效。在這樣的背景下，國立臺北科技大學（簡稱北科大）於111年申請成為全國唯一的技職校院區域基地，這一里程碑的實現基於以下幾個關鍵因素：

一、技專校院的獨特需求

相較於一般綜合型大學，技專校院教師在計畫申請、教學研究及成果發表等方面，經常面臨更多挑戰。他們需要在學科實務與教學創新之間取得平衡，在授課內容規劃需同時考量產業需求的實際應用價值。北科大憑藉其技職專業背景與學科結構，為技職教師提供了完善的支持系統，並在推動技職教育教學創新方面發揮了關鍵的作用，最終促成基地的成功設立，成為科技大學不分區基地。

二、跨校合作的優勢與需求

透過教學實踐研究基地計畫的推動，希望能夠促進教師間的跨校協作與交流，打破單一校內資源的限制。作為科技大學的支持中心，北科大積極推動區域內技專校院與綜合型大學的合作。實務與創新結合為技職教育核心特色，北科大基地通過資源共享平台、一對一諮詢服務以及主題式教師增能工作坊（例如與北中南夥伴科大合作的TPR進擊活動），幫助教師將創新教學理念逐步的轉化為實際的課堂應用。基地的各項活動不僅提升了技專校院教師的教學能力，也讓教師在教學過程中再次檢視學生的學習過程，使之實務導向且具應用性，真正做到能打能扛，能力擔當。

三、政策支持及多元跨域合作

北科大此前參與過多項教育部高教深耕計畫及區域聯盟合作，積累了豐富的實踐經驗和資源整合能力，北科大成功申請並設立基地標誌著其角色從計畫參與者升級為全國技職教育的引領者。自基地成立以來，秉持教學創新與技職教育發展並重的使命，基地也多次與夥伴體系通過多層次、跨領域的合作，將各項創新教學成果轉化為具體的教學策略，為教育界提供了寶貴的參考經驗與實踐模式，發揮各區域基地資源最大化的綜效。

科技大學基地推動機制

一、協助完善教師支持系統

北科大基地通過多項舉措建立完善的教師支持系統，確保教師能夠更高效地申請與執行教學實踐研究（圖一）。

其中包括：

● 資源共享與數位平台建置：設立「北科大教學實踐研究計畫區域基地」網站，展示研究成果並提供學術資源。例如相當受到歡迎的開放式教科書（Open Textbook, OTB）的使用，目前已累積30本電子教材，為教師提供免費、可編輯的教學資源。

● 創新教學案例分享：北科大的績優教學實踐研究計畫獲獎件數為全國第一，我們發現分享絕對是最好的擴散策略，為此基地也成立了許多分享專區，例如「混成教學案例分享」專區就收錄成功的教學實踐案例，成為教師設計創新課程的重要參考。

● 一對一諮詢服務：這是最受基地教師歡迎的支持舉措，邀請經驗豐富的績優教師作為導師，針對計畫撰寫和教學實踐提供個別指導，幫助教師從多角度完善創新教學設計。

二、提高教學探究與提案能力

基地以實作工作坊和專題講座為核心，幫助教師掌握創新教學技巧與實踐技能。以TPR三天兩夜工作坊來說，雖然每年籌辦的過程都是一個彷彿死過一回的體驗，但是看到教師絕對正向的反饋以及更有信心提出計畫後，我想我們會繼續辦理，且北科大基地一直都在。

● TPR三天兩夜工作坊：113年舉辦的高強度密集工作坊，專為未曾執行過教學實踐研究計畫的教師設計（輔導之優先順序如圖二所示），著重於協助更多技職教師計畫撰寫與執行的全過程訓練。

● 進階型工作坊：針對已通過計畫的教師，提供高階教學技能訓練，涵蓋混成教學設計、評量方法及數據分析應用等。

三、擴散計畫成果與量能

北科大基地致力於促進跨校教師的交流與合作，並以成果展示與經驗傳承為重點：

● 教師社群的擴展：112年成立19個教師社群，涵蓋9個縣市及32所學校，共有100名成員參與，社群內教師的計畫申請成功率達85%。到了113年，社群數量增加至25個，參與學校增至40所，教學實踐研究計畫申請的成功率更提升至90%。由表一的113年的25個教師社群活動統計，可以看出大多社群仍是以主題講座、工作坊及專家諮詢活動為主，主題也圍繞在教學規劃與研究設計以及計畫書撰寫。在推動各項增能活動的過程中，我們也發現懷抱創新教學夢的老師，永遠是最認真的學生。

● 成果分享會：112年分享了115件教學實踐案例，涵蓋工程、商業設計與教育學門等多個領域，展示教師如何將研究成果轉化為教學策略。

四、深化各學門成果交流

北科大基地透過各學門成果交流會，促進教師間的深度合作與知識互動：

● 與夥伴系統跨領域合作與學術發表：112年舉辦了8場學門成果交流會，涵蓋教育、工程與人文設計等10個學門，吸引超過1,000名教師參加，發表研究案例250件，較111年增長20%（圖三）。

● 新增學門活動：113年交流活動擴展至10場，新增智慧科技與可持續發展等學門，參與人數達1,200人，發表案例增至300件。80%的教師認為交流活動內容可直接應用於教學。

北科大基地通過四大執行架構，包括支持系統的完善、學門成果的深化交流、教師增能的全面推進，以及跨校教師社群的有效運作，展現出卓越的成效。表二的數據比較，112年與113年的活動規模與成效均穩步提升，充分展現基地在技職教育與教學實踐研究領域的深遠影響，並突顯其對教師提供的實質支持。

在眾多措施中，一對一諮詢服務對教師的幫助尤為顯著，為教師提供了針對性指導，幫助其完善教學實踐研究計畫；而短期密集型的計畫書撰寫工作坊則因其高效性而成為提升活動效果的關鍵手段。這類工作坊不僅能讓教師在短時間內掌握計畫撰寫技巧，更能為其後續的教學研究奠定扎實基礎。

基於基地的執行成效分析，未來各校若欲進一步推動創新教學計畫可以先由密集度較高的工作坊為始，為教師創造短期內快速取得初步成果的機會。同時，結合一對一的諮詢服務，協助教師深入思考創新教學計畫的執行細節與評估方法，進一步完善計畫內容，從而實現更高品質的研究與教學成果。這樣的綜合性支持機制將持續增強北科大基地在技職教育教學實踐中的核心地位與推動力。

北科大基地的獨特技職教育實踐模式

一、TPR綜貫線的實施機制

身為全國唯一不分區的科大基地，北科大基地肩負著推動技職教育創新教學的重任。本著「共好」精神，我們於112（國立臺北科技大學／國立臺中科技大學／國立高雄科技大學）及113年度（再加入國立虎尾科技大學）計畫執行期間，串聯北、中、南三地的夥伴科大，建立互相支援的合作網絡，共同成長並服務更多技職院校教師。

北科大基地首創針對未能通過計畫但有心改善教學的教師提供「關懷服務」，協助診斷計畫中的問題並提出改進建議。校內支持機制涵蓋設立教學資源共享平台，整合教學實踐案例與數據分析工具，提供教師即時參考與應用；而跨校聯盟機制則透過建立跨校教師社群與專題工作坊，促進經驗交流與資源共享（圖四）。

二、TPR綜貫線的具體成效

● 教師增能顯著提升：超過1,500名教師參與TPR綜貫線相關工作坊與研討會，活動滿意度平均達4.9分（滿分5分）。「TPR大進擊」工作坊的教師計畫通過率從40%提升至超過75%。

● 跨校合作深化：建立19個跨校教師社群，涵蓋32所技專校院與綜合型大學，分享成功案例115件；社群教師計畫申請成功率由70%提升至85%，合作研究案例數量同比增長30%。

● 教學創新成果的廣泛擴散：支持教師將教學實踐研究成果轉化為學術論文或資源平台上的教學案例，並將成果發表於國內外期刊。

三、技職教育創新模組的研發與應用

● 模組化課程設計：呼應技職院校教師對產學合作人才培育的需求，協助教師開規劃適用於技專校院的模組化教學計畫，讓教師靈活應用於課堂中。113年度新增結合AI技術的教學實踐工坊（圖五），幫助教師優化教學內容，同時鼓勵將產業需求融入教學實踐研究，並植入課程設計中。

● 創新創業培育：設計融入創業教育元素的課程，幫助教師規劃課程以提昇學生掌握創業基本技能。113年舉辦的工坊中即有針對創新創業課程而規劃的創創課程與USR地方創生組別，讓教授創創課程之教師可於該主題深入探索與討論。

四、針對技專校院教師的增能策略

● 實作型工作坊：以「TPR密集式計畫書撰寫與執行工作坊」為例，專為技職院校教師設計，幫助教師掌握教學研究的撰寫與分析技巧。113年結合夥伴科大的資源，針對各學門舉辦績優計畫分享與計畫書撰寫工作坊，回應不同學門教師的多元需求。

● 教學實踐研究方法培訓：設計從課堂教學問題到研究計畫的轉化培訓，幫助教師將日常教學經驗轉化為研究問題，並以數據驗證教學改進成效。

● 跨領域專家合作：邀請不同學門的績優計畫主持人擔任顧問，為教師提供從實務到理論的全方位指導。

五、技職教育教學實踐中的學生成效評估

● 協助教師規劃多元化學習成果展示：學生學習成果透過實作作品、專案報告與跨學科合作呈現，著重於實際應用能力的提升。

● 即時性學習成效監測：協助教師導入數據可視化工具，實時追蹤課堂參與度、專題完成率及技能掌握情況，幫助教師及時調整教學策略。

六、教學實踐成果的擴散與共享

● 跨校教學實踐研討會：基地定期舉辦學門成果交流活動，討論技職教育中的挑戰與策略，並善用臺北聯合大學系統資源，如協辦113年度北聯大教學實踐研究計畫論壇交流會（圖六）。透過這些活動，教師有更多發表機會並進行各種創新教學策略交流。

● 數位教學案例分享：開設線上教學實踐資源專區，展示教師改進計畫並推動全國技職教育的創新發展。

推動技職教育教學實踐與產學研深度融合的未來展望

一、探索產業聯結的新模式

未來北科大基地可協助教師設計更多貼近產業需求的課程模組，例如，引入產業實際案例作為教學實踐研究的課題，並讓學生參與企業專案設計與執行，提升教學內容的應用性與學生的就業競爭力。此舉不僅讓學生接觸實際工作場景，還有助於促進教育成果的快速產業化，形成教學實踐研究的產業導向。

二、深化數位化應用於教學實踐

北科大基地計畫進一步擴展TPR綜貫線的數位化工的課程應用教師增能，由表四之調查結果顯示，教師對於基地未來多元化活動之期望調查，依序為：AI協助教學之案例分享、EMI課程的案例分享等，正如教師所反饋的：只有魔法能夠打敗魔法，因此教師們對於AI之增能需求高居第一。此外，亦有教師提及實時反饋機制的重要性，讓教學實踐的每個環節都能被精確追蹤與優化，因此各項數位化工具的應用以及對教師的增能規劃都是很重要的方向。

三、推動雙軌模式的教學實踐

北科大基地將聚焦科大教師與產業人才的雙重需求，構建雙軌模式的教學實踐體系。一方面，深入研究技職體系的教育需求，設計貼合技職教育特色的教學計畫，提升教學實踐的適切性與實效性；另一方面，根據產業對專業人才的實際需求，開發具有應用價值的課程模組，並結合企業標準與國際認證，確保學生在畢業後能迅速適應職場挑戰，展現技職教育的價值。在技職創新教學的路上，北科大一直都在。