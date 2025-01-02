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國中會考5月17、18日舉行 簡章明天公告

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
國中教育會考考試科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，第一天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗；第二天上午考自然、英語，其中英語採2階段方式進行，先考英語（閱讀）60分鐘、休息30分鐘，再考英語（聽力）25分鐘。圖／教育部提供
國中教育會考考試科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，第一天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗；第二天上午考自然、英語，其中英語採2階段方式進行，先考英語（閱讀）60分鐘、休息30分鐘，再考英語（聽力）25分鐘。圖／教育部提供

114年國中教育會考訂於5月17、18日舉行，教育部表示，各考區簡章自1月3日起於全國18個考區試務會及大陸考場試務會網站同步公告，並於國中教育會考網站（ https://cap.rcpet.edu.tw ）免費下載，另各考區試務會將販售紙本簡章。教育部提醒，請考生務必留意試務期程，以免影響應試。

國中教育會考考試科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，相關說明文件及試題範例可至國中教育會考網站下載，除了寫作測驗考1題引導寫作、英語（聽力）為3選1的選擇題型、數學包含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。

第一天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗；第二天上午考自然、英語，其中英語採2階段方式進行，先考英語（閱讀）60分鐘、休息30分鐘，再考英語（聽力）25分鐘。

教育部表示，國中應屆畢業生除經直轄市、縣（市）政府核准外，均應參加國中教育會考，且一律免繳報名費，由就讀學校於3月6至8日集體報名。個別報名的非國民中學應屆畢業生或持國外學歷、大陸地區學歷的學生，酌收報名費500元，於3月3日9時起至3月5日17時前，上網填寫報名資料（https://cap.rcpet.edu.tw），並於確認填寫的報名資料無誤後，列印個別報名表；再於3月6至3月8日受理報名時間內，將報名資料親送至考區試務會完成報名。寄發准考證日期為4月11日，寄發成績通知單及開放網路成績查詢日期為6月6日。

另外，身心障礙、重大傷病及突發傷病考生，可依需求提出應考服務申請，包含試題本別、作答方式、時間調整、試場安排、其他服務及輔具等項目。聽覺障礙考生可申請免參加英語（聽力）考試，其英語（閱讀）等級即為英語整體等級，並依其英語（閱讀）答對題數加註標示。

國中教育會考 網站 英語

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