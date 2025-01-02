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竹市家長聯合會 蟬聯「家長科技自主學習獎」

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
教育部日前表揚自主學習節獲獎單位，新竹市家長聯合會榮獲「家長科技自主學習獎」，已連續兩年獲得肯定。圖／新竹市府提供
教育部日前表揚自主學習節獲獎單位，新竹市家長聯合會榮獲「家長科技自主學習獎」，已連續兩年獲得肯定。圖／新竹市府提供

教育部日前表揚自主學習節獲獎單位，新竹市家長聯合會榮獲「家長科技自主學習獎」，已連續兩年獲得肯定。代理市長邱臣遠表示，非常肯定家長聯合會在推動家長科技教育方面的貢獻，竹市是座科技智慧城市，期許家長們也可以持續精進自身的科技力，同時提升孩子的學習成效。

教育處表示，竹市作為科技重鎮，家長們在科技運用上展現高度專業與熱忱，三年前面對新冠疫情帶來的挑戰，「停課不停學」的理念激發了家長聯合會的行動力。在榮譽理事長王文賓的帶領下，家長聯合會積極投入「因材網」師資培訓，幫助家長運用科技引導孩子養成自主學習能力，迄今已有超過100位家長通過教育部A1、A2認證，並在全台推動親子共學工作坊，利用數位工具提升孩子的學習效能，自計畫啟動以來，親子共學工作坊已成功舉辦11梯次，服務學生遍及全台。此次活動中，共有16名家長輔導志工榮獲個人獎，竹市家長聯合會榮獲團體獎，為自主學習的推動再創佳績。

理事長陳炳富說，當初的目標是幫助孩子，並實現社會共好目標，因此引進資源、凝聚志工夥伴，並邀請計畫主持人郭伯臣校長（時任教育部資訊及科技教育司司長）前來竹市進行家長培訓。透過每週的集訓與合作，終於獲得肯定，感謝所有家長志工的努力，孩子在學校沈浸市府的數位學習，回家後則由家長協助，培養自主學習的習慣。擁有自主學習能力的孩子，將能應對未來的挑戰，這是對孩子一生最珍貴的禮物，也是共同努力的目標。

教育部 自主學習 親子

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