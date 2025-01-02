竹縣文化局圖書館將轉型 成立兒童青少年主題圖書館

新竹縣立總圖書館新建在即，新竹縣文化局考量到新竹縣市是全國嬰幼兒人口數比例最高的城市，預計活化並再利用既有圖書館空間，將規畫文化局圖書館轉型為兒童及青少年主題圖書館，延續圖書閱覽功能，並朝特色主題圖書館發展，成為新竹縣公共圖書館分館之一。

新竹縣立總圖書館新建工程主體建築已逐步完成，目前正進行景觀工程，希望順利銜接室內裝修工程，於2025年底開館營運。同時，文化局也在盤點文化局圖書館轉型方向，預計將朝向兒童及青少年主題圖書館。

新竹縣文化局表示，舊有的文化局圖書館預計成為兒少圖書館，以地下1樓至地上2樓空間為主要使用空間，並設置分齡閱覽區：0到3歲嬰幼兒/學齡前兒童閱覽專區、3到5歲幼兒閱覽區、6到12兒童閱覽區、國/高中青少年閱覽區及多媒體閱聽專區。

特別的是，將增設五感體驗區(聽覺、視覺、觸覺、嗅覺及味覺體驗)，並納入戲劇體驗空間(含演出小舞台、道具及座椅規劃)、數位體驗空間以及創意手作教室等特色空間，期待營造出新型態圖書館閱覽空間，加強與社區及民眾的互動，成為新竹縣青少兒們專屬的特色分館。

文化局指出，本案經教育部核定補助1800萬元，縣配合款新台幣771萬5千元，全案經費合計新台幣2571萬5千元。