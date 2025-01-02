他指「班班有鮮乳」失敗是運送問題 納營養午餐提解套方法

「班班有鮮乳」因各界看法多元且分歧，行政院長卓榮泰日前聽取農業部報告後，決定下學期起停辦。國教盟暨全國校長、家長、教師團體等今天聯合呼籲行政院應重啟該計畫。業者表示，現在營養午餐幾乎都已使用產銷履歷食材，但可溯源國產乳品過少，應擴大產銷履歷乳品的比率，讓國產乳品正式納入營養午餐。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信表示，日本、韓國等許多國家的學校營養午餐已多年搭配保久乳或鮮乳，整體上是和營養午餐共同設計，台灣要把學童乳納入營養午餐是可行的，這次班班有鮮乳會失敗是運送的問題，但運送車因為運送的是熱食，所以可能就會以保久乳為主。

陳明信說，用鮮乳券兌換的提議是好方法，如果兌換券可以兌換超商所有的鮮乳，相信超商會是意願的，因為操作上難度較低，但如果是規範特定規格和廠牌的話難度就會比較高，而且還要考量都會區和非都會區超商的密集程度，台灣學童乳政策落後韓國和日本太多了，要成功就一定要有通盤配套。

中華民國乳業協會理事長徐濟泰表示，營養午餐除了產銷履歷溯源還有CAS（台灣優良農產品標章），鮮乳有CAS認證的很多，產銷履歷鮮乳確實很少，如果是要納入營養午餐的話，這兩者應該都能被接受。

徐濟泰解釋，CAS是由乳品廠申請，包含原料乳進貨、加工、包裝、出貨、運輸等資訊；產銷履歷則是農場端的牧場和乳品廠都得申請，牧場在飼養頭數、泌乳量、飼料、水、疾病追蹤與治療等操作都要監控，如果收乳契約戶量大的話，每個契約戶文件都要備齊才能申請，程序上比CAS複雜許多。

徐濟泰說，CAS針對的只有從乳品廠端開始，但假如學童乳能使用產銷履歷的乳品，對消費者和學童而言，產銷履歷會是更深一層的完整保障，確實也是該推動的方向。

不具名食材業者表示，這次學童乳政策會失敗簡直匪夷所思，2017年營養午餐開始使用國產食材，農漁畜產品幾百種都能獲得產銷履歷認證，但鮮乳卻寥寥無幾，這次學童乳政策等於是農業部宣告失敗，但卻沒有人站出來負責，農糧署長期和國教署在營養午餐上合作順暢，質疑當初為何不是由農糧署來主導協調？