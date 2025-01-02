家長團體盼重啟「生生喝國產乳」 行政院：會和縣市、部會討論

「班班有鮮乳」執行了一學期就喊卡，多個家長團體及教師團體、校長團體今天在行政院前召開記者會，盼能重啟政策讓學童喝「國產乳」，補充鈣質外更能培養喝國產乳的習慣，救本土酪農，但同時也要解決教學現場配送冷鏈、教師行政負擔等問題。對此，行政院也派代表出面接下陳情，表示會進一步和縣市、部會做討論。

國教行動聯盟理事長王瀚陽質疑，「班班有鮮乳」政策是農業部、教育部承諾的4年常態性計畫，怎麼可以喊出4年、現在卻喊停？王瀚陽指出，班班有鮮乳的亂象起自於農業部開出14元的鮮奶「公益價」，導致沒有足夠的錢配送到學校，老師因此需負擔運送的行政成本。另外，當時政策規定乳品需溯源，但在台可溯源鮮乳的廠商只有28家，乳品供應來源不足。

王瀚陽提出3點訴求，首先是政府應按照國健署標準提供學童每周400毫升的鮮乳；再來，政策的乳品不需區分溯源，用「生生國產乳」的方式解決供不應求的問題；而在配送方面，可讓各地方政府自行處理，不要增加老師運送牛乳的行政負擔。

國民黨立委張嘉郡現身行政院前聲援家長、教師及校長團體，她表達希望政策重啟，不能因為政策失能就犧牲學童健康。日本、美國提供學生乳品都行之有年，結果大大改善學童健康及體格，為什麼別人做得到、我們做不到？政策無法執行的原因，在於教育部、農業部各行其是、無法橫向溝通，政府的失能不應讓學童承擔。

全教產理事長林碩杰擔心，明年開始的紐西蘭牛乳進口零關稅未來勢必會打擊本土酪農，可能衍生出新的家庭、社會問題。期待政府落實政策，不要增加學校教師的負擔，也可改用發放鮮乳券、學生持學生證領取的方式推行政策。

校長協會副理事長林松金說，鮮奶政策能讓國產鮮乳有更多機會行銷，孩子也可習慣喝國產乳，同時補充學童鈣質營養，因此校長協會在政策面表示支持。但提到需解決執行面的幾項問題，如冷鏈配送有一定時程限制，影響發鮮乳的時間，因此希望能結合現有通路，讓學師在超市、超商直接領取，或是結合午餐供應廠商在午餐時間配送。

行政院食安辦主任許輔出面接收家長、教師、校長團體的陳情書，表示會向行政院內回報，希望能再進一步和縣市、部會討論，看看有沒有更成熟的方案可以執行。