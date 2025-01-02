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影／教團行政院陳情 籲重啟生生喝國產乳計畫

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
國教盟暨全國校長、家長、教師團體聯合，上午齊聚行政院呼籲重新啟動「生生喝國產乳」計畫。記者蘇健忠／攝影
國教盟暨全國校長、家長、教師團體聯合，上午齊聚行政院呼籲重新啟動「生生喝國產乳」計畫。記者蘇健忠／攝影

國教盟暨全國校長、家長、教師團體聯合上午齊聚行政院，呼籲重新啟動「生生喝國產乳」計畫，國教行動聯盟理事長王瀚陽代表提出三訴求：1.生生喝國產乳並維持 400cc供應為原則；2.交由地方各縣市政府協調執行；3.政策執行不影響教師負擔。

國教盟重申「生生喝國產乳」計畫呼應賴清德總統「健康台灣」國家願景，其常態性承諾不應被輕易打破。國教盟暨全國教育團體誠懇期盼行政院重新審視此政策，維護兒童健康，並以具體行動兌現政府對人民的承諾。健康台灣的實現，應從每一位學童的營養保障開始。隨後食安辦主任許輔接下陳情書。

國教盟認為「生生喝國產乳」計畫是呼應「健康台灣」國家願景，其常態性承諾不應被輕易打破。記者蘇健忠／攝影
國教盟認為「生生喝國產乳」計畫是呼應「健康台灣」國家願景，其常態性承諾不應被輕易打破。記者蘇健忠／攝影

教師 班班有鮮乳 行政院 食安

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