影／教團行政院陳情 籲重啟生生喝國產乳計畫
國教盟暨全國校長、家長、教師團體聯合上午齊聚行政院，呼籲重新啟動「生生喝國產乳」計畫，國教行動聯盟理事長王瀚陽代表提出三訴求：1.生生喝國產乳並維持 400cc供應為原則；2.交由地方各縣市政府協調執行；3.政策執行不影響教師負擔。
國教盟重申「生生喝國產乳」計畫呼應賴清德總統「健康台灣」國家願景，其常態性承諾不應被輕易打破。國教盟暨全國教育團體誠懇期盼行政院重新審視此政策，維護兒童健康，並以具體行動兌現政府對人民的承諾。健康台灣的實現，應從每一位學童的營養保障開始。隨後食安辦主任許輔接下陳情書。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言