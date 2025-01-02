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「班班有鮮奶」 彰縣擬擴大到國中

聯合報／ 地方社會中心記者／連線報導
彰化縣政府將擴大推動「班班有鮮乳」，不只國小學童喝，未來國中學生也要喝。圖／明聖國小提供
彰化縣政府將擴大推動「班班有鮮乳」，不只國小學童喝，未來國中學生也要喝。圖／明聖國小提供

班班有鮮乳」政策中央踩煞車，各縣市對續辦意見不一。台中市長盧秀燕希望中央將經費交由地方因地制宜續辦，正收集基層意見；桃竹竹與南投縣盼中央續辦並改發鮮乳券，苗縣配合中央政策；彰化縣則決定自辦並籌備「校校有冰箱」，下學期擴大到國中生也喝。

盧秀燕認為班班有鮮乳政策立意良善，市府教育局去年12月27日召開「乳品政策徵詢會議」收集意見；家長團體認為中央不做，地方政府來做，台中市教育產業工會希望以不增加第一線教育人員工作量為原則，建議發國產鮮奶領用券或數位學生證到通路刷卡領取，解決冷鏈問題。

彰化縣是酪農大縣，全縣飼養約3.2萬頭乳牛、牛乳年產量約11萬公噸。面對紐西蘭鮮奶零關稅進口衝擊國產鮮乳，彰化縣政府目標延續班班有鮮乳政策，目前估計全縣國中、小學生喝鮮奶經費每年約7至8千萬元，縣府將籌措經費支應，但盼中央補助冷鏈設施。

彰化縣教師工會表示，無論是中央或地方誰做，希望都不要增加學校工作、經費、設備的負擔；彰化縣家長會聯合會理事長黃筠婷認為，若政策非推行不可，發鮮乳券給孩子應該更方便。

桃園市預估班班有鮮奶政策每年約7800萬元，教育局表示，建議中央續推，已向超商、午餐業者協調，可分別以鮮乳券領取及搭配團膳通路分送鮮乳。但桃園市教師會理事長陳俊裕則不樂見，因為多數國小每周至少發一次鮮奶，發鮮乳券若無兌換，也是浪費。

新竹縣市與南投縣也盼中央續推，竹市教育處長林立生、竹縣教育局長楊郡慈說，建議中央發放鮮乳券，減少學校行政負擔，竹市並盼開放新竹在地的酪農及羊奶商家接受鮮乳券，有助擴大受惠產業。

南投縣教育處長王淑玲說，南投縣偏鄉學校多，鮮乳有配送與保存問題，建議發鮮乳券。

苗栗縣教育處長葉芯慧說，113學年開始，縣府補助加鈣營養午餐加10元，學童每周有兩次可喝鮮奶或豆奶，若中央「班班有鮮乳」政策有確定，會全力配合。

南投縣 班班有鮮乳 鮮奶

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