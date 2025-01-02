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一貫道天皇學院8月停辦

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

受少子化影響，大專校院若財務狀況、招生不佳恐走向停辦。教育部表示，宗教學校一貫道天皇學院自行申請一一四學年起、今年八月停辦，目前僅剩四十三名學生，將輔導其原校畢業。教育部也統計，一一三學年截至目前，已有廿二校停招停辦，包括十所國中小、八所高中、四所大專校院。

根據教育部「大專校院校務資訊公開平台」統計，全台總計約有八所宗教性質大專校院，包括一貫道、基督教、佛教，主要以培育宗教人員為主。

其中位在高雄市的一貫道天皇學院，其可用資金一一二學年僅剩一三二九萬元，是全國資金最為吃緊的十所大專校院之一。

教育部表示，一貫道天皇學院已自行申請自一一四學年度起停辦，經徵詢私校諮詢會，達成原則同意的決議，後續校方須於停辦計畫補充學生轉學安置措施等資料，再送到教育部停辦審議會審議。目前一貫道天皇學院在學生還有四十三人，專任教師五人、兼任教師一人、外籍專任教師一人。

此外，清大、中華大學近期正研議比照台科大、華夏科大模式，由私校辦理退場，之後將財產捐予公校以此整併。對此，教育部表示，目前尚未收到清大與中華大學兩校函報整併計畫書，將待後續兩校完成校內程序並向教育部提出具體方案後，在確保學生及教職員權益下，比照台科大與華夏科大模式給予協助。

兼任教師 台科大 教育部

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