快訊

國內首個技職師資公費班今年將招生 台師大教授不看好

一年半就燒掉100億美元 OpenAI都把錢用在哪？

「閃兵」逃美國遭通緝16年 他以為除役持美護照返台遭判6月

聽新聞
0:00 / 0:00

學檔製作手冊今年改每生發一本 學生團體批：浪費資源

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
根據EdYouth一滴優教育協會的調查，僅有9.58％受訪高中生熟悉作伙學手冊的功能和使用方法，不熟悉者高達76.02％。圖／本報資料照片
根據EdYouth一滴優教育協會的調查，僅有9.58％受訪高中生熟悉作伙學手冊的功能和使用方法，不熟悉者高達76.02％。圖／本報資料照片

配合升大學學習歷程檔案教育部補助「作伙學」計畫，並印製課程學習成果呈現建議手冊，協助學生整理學習成果、符合大學審查標準。日前教育部政務次長葉丙成表示，作伙學手冊本是一班印3本，新學期將發給每個學生一本，但學生團體EdYouth表示，學習歷程檔案製作資訊不對等存在已久，單靠發手冊無法從源頭解決問題，電子版存在已久，增加紙本印製只是浪費資源。

立法院日前審查114年教育部及所屬單位預算，立委羅廷瑋在提案中指出，教育部從2020年起編列「作伙學：學習歷程檔案審議計畫」預算，到114年2月的經費累計高達7690萬元，重點工作之一是製作「課程學習成果呈現建議」手冊。

但根據EdYouth教育協會的調查，僅9.58％受訪高中生熟悉作伙學手冊的功能和使用方法，不熟悉者高達76.02％。立委認為，與教育部宣稱的效益差距極大。對此，教育部則稱新學期將從過去一班發3本，改為每生一人一本。

EdYouth今天則指出，單靠發手冊，無法從源頭解決學習歷程檔案製作資訊不對等的問題，根據2024年108課綱觀察報告，許多使用過作伙學手冊的學生反映，手冊功能性不強、內容過於冗長，126頁的篇幅難以理解，且內容偏向理論，缺乏具體指引，導致實際幫助有限。

此外，儘管教育部希望透過每名學生一本手冊縮小資訊落差，但EdYouth也指出，電子版手冊已存在，增加紙本印製不僅浪費資源，還無法解決手冊本身效用不足的核心問題。與其僅增印手冊數量，更應檢討手冊內容與設計，從根本改善其資訊傳達效果，解決目前資訊不對等的問題。

EdYouth建議，教育部應定期對學生與教師等使用者調查其回饋，優化手冊與數位化工具設計，確保符合學生需求；再者，結合學校、家長、非營利組織及企業力量，提供更多元學習歷程檔案製作支援，建立全面性支援系統；同時也推動更多資源深入偏鄉，確保資源不足的學生能享有同等的學習權益，進一步促進教育公平性。

教師 教育部 檔案 葉丙成

延伸閱讀

2025大罷免潮醞釀中？羅智強：激化對立只會被人民唾棄

影／被柯文哲當手機化名委屈？羅廷瑋：如是no body也不會被用

影／被柯文哲「借名」辦手機 羅廷瑋：證明我不是Nobody

取名靈感？柯文哲手機化名「羅廷暐」聯繫律師 立委羅廷瑋說話了

相關新聞

一貫道天皇學院今年8月停辦 教育部：43名學生將輔導原校畢業

受少子化影響，大專校院若財務狀況、招生不佳恐走向停辦。教育部今天表示，一貫道天皇學院自行申請114學年起、今年8月停辦，...

學檔製作手冊今年改每生發一本 學生團體批：浪費資源

配合升大學學習歷程檔案，教育部補助「作伙學」計畫，並印製課程學習成果呈現建議手冊，協助學生整理學習成果、符合大學審查標準...

桃園盼中央續推「班班有鮮奶」 教育局：發放鮮乳券方式可行

「班班有鮮奶」政策因各界意見分歧，中央拍板停辦，台北、台中都呼籲中央在改善發放方式後繼續推動。桃園市教育局今表示，已與超...

文化部推文化體驗教育計畫 鼓勵藝文團隊入校推廣藝術

文化部積極推動文化體驗教育計畫，邀請全國藝文團隊及藝文工作者踴躍參與體驗內容研發或是入校推廣藝術，讓文化體驗成為學生校園...

新北萬里幼兒園生命教育課程 帶領學童迎接新年

2024年的最後一天，新北市立萬里幼兒園要用特別的方式帶領小朋友度過，特別舉辦了今年度的最後一場生命教育課程，在講師群的角色扮演中，帶來合力救小羊的故事，要透過故事裡小動物們一起救小羊的過程，讓孩子們具有危機意識，懂得保護自己進而也知道如何去保護他人。

陸軍官校系主任課堂飆罵學生導致退學 家長陳情行政院

陸軍官校機械系黃姓系主任遭學生家長投訴，上課情緒失控辱罵學生，有學生因他的教學方式，後來選擇退學，向行政院提陳情。校方今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。