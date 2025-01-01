學檔製作手冊今年改每生發一本 學生團體批：浪費資源

配合升大學學習歷程檔案，教育部補助「作伙學」計畫，並印製課程學習成果呈現建議手冊，協助學生整理學習成果、符合大學審查標準。日前教育部政務次長葉丙成表示，作伙學手冊本是一班印3本，新學期將發給每個學生一本，但學生團體EdYouth表示，學習歷程檔案製作資訊不對等存在已久，單靠發手冊無法從源頭解決問題，電子版存在已久，增加紙本印製只是浪費資源。

立法院日前審查114年教育部及所屬單位預算，立委羅廷瑋在提案中指出，教育部從2020年起編列「作伙學：學習歷程檔案審議計畫」預算，到114年2月的經費累計高達7690萬元，重點工作之一是製作「課程學習成果呈現建議」手冊。

但根據EdYouth教育協會的調查，僅9.58％受訪高中生熟悉作伙學手冊的功能和使用方法，不熟悉者高達76.02％。立委認為，與教育部宣稱的效益差距極大。對此，教育部則稱新學期將從過去一班發3本，改為每生一人一本。

EdYouth今天則指出，單靠發手冊，無法從源頭解決學習歷程檔案製作資訊不對等的問題，根據2024年108課綱觀察報告，許多使用過作伙學手冊的學生反映，手冊功能性不強、內容過於冗長，126頁的篇幅難以理解，且內容偏向理論，缺乏具體指引，導致實際幫助有限。

此外，儘管教育部希望透過每名學生一本手冊縮小資訊落差，但EdYouth也指出，電子版手冊已存在，增加紙本印製不僅浪費資源，還無法解決手冊本身效用不足的核心問題。與其僅增印手冊數量，更應檢討手冊內容與設計，從根本改善其資訊傳達效果，解決目前資訊不對等的問題。

EdYouth建議，教育部應定期對學生與教師等使用者調查其回饋，優化手冊與數位化工具設計，確保符合學生需求；再者，結合學校、家長、非營利組織及企業力量，提供更多元學習歷程檔案製作支援，建立全面性支援系統；同時也推動更多資源深入偏鄉，確保資源不足的學生能享有同等的學習權益，進一步促進教育公平性。