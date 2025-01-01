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桃園盼中央續推「班班有鮮奶」 教育局：發放鮮乳券方式可行

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
中央拍板停辦「班班有鮮奶」，桃園市教育局表示，發放「鮮乳券」等方式可行，盼中央能續推。圖／桃園市教育局提供
中央拍板停辦「班班有鮮奶」，桃園市教育局表示，發放「鮮乳券」等方式可行，盼中央能續推。圖／桃園市教育局提供

「班班有鮮奶」政策因各界意見分歧，中央拍板停辦，台北、台中都呼籲中央在改善發放方式後繼續推動。桃園教育局今表示，已與超商、午餐業者協調，確定發放「鮮乳券」等方式可行，因此盼中央能續推，在降低教師負擔同時，提高學童營養。

行政院上月中無預警宣布停辦「班班喝鮮奶」政策，讓許多縣市政府措手不及。目前包括台北、台中等縣市都表態希望中央提供經費續辦。桃市府也預估若續辦，每年預算約7800萬元。

議員凌濤表示，「班班有鮮奶」因配套不足匆匆喊卡，許多家長無法接受，若中央做不到，就應將經費交給地方政府執行；北北基桃也可示範，透過學生證行動支付系統，讓超商或其他通路成為解決方案。

議員許家睿說，桃園市若想續推，除喊話中央提供經費外，應盤點各校供應方式，搭配營養午餐免費政策由各校選擇合適的配送方式，因地制宜提高物流效率。

「這個政策看起來是討好家長。」桃園市教師會陳俊裕則表示，市府評估自辦「班班有鮮乳」的經費龐大，恐排擠到其他教育政策，目前多數國小每周已供應一次鮮乳，其他天也供應水果跟優酪乳，是否還需發放鮮乳需審慎研議。

陳俊裕說，雖透過發放鮮乳券，讓小朋友到超商兌換不會影響學校教學，但不確定實際領取率會有多少，如果沒人兌領，可能也會造成浪費，呼籲預算應用在刀口上。

教育局表示，先前鮮奶在校發放，由於到校時間不固定，的確影響學校師生作息，但鮮奶是很好的營養來源，建議中央仍可續推，市府與雙北、台中等縣市態度一致。

教育局表示，市府這段時間持續與超商、午餐業者協調，包括以「鮮乳券」及搭配團膳等通路方式分送等方式都可行，期盼教育部能持續提供經費。

教育局 桃園 班班有鮮乳

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