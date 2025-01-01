文化部推文化體驗教育計畫 鼓勵藝文團隊入校推廣藝術

文化部積極推動文化體驗教育計畫，邀請全國藝文團隊及藝文工作者踴躍參與體驗內容研發或是入校推廣藝術，讓文化體驗成為學生校園生活的一部分。

根據文化部發布的新聞資料，徵件方向一是「體驗內容研發類」，鼓勵藝文單位開發教學方案，把文化內容融入學校課堂，創造適合教學現場的體驗課程。另一方面則是「藝術入校推廣類」，針對完成研發的體驗課程，徵求進入5所以上學校的推廣計畫，透過藝術家與學校的合作，支持優秀的文化內容進入校園。

文化部表示，這次徵件計畫的入校期程，將配合學校端114學年度時間表，與學校的實際需求更為契合。此外，為鼓勵各教育階段的平衡參與，除了國小階段，申請單位也可設計以國中或高中學生為核心體驗對象，讓青少年在不同教育階段中，都能獲得豐富的藝術文化體驗。

文化部自計畫推動以來，廣邀視覺藝術、音樂及表演藝術、文學閱讀、文化資產、電影、工藝設計等領域的藝術家，輔導超過450組藝文單位進入2600多所學校，已有近12萬學生參與體驗。

文化部表示，未來將持續協助藝文單位設計多元有趣的體驗課程，推動文化體驗的普及，激發學生對藝術文化的想像及共感。詳細資訊可上文化部獎補助資訊網查詢（https://grants.moc.gov.tw/Web/）。