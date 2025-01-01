一貫道天皇學院今年8月停辦 教育部：43名學生將輔導原校畢業

受少子化影響，大專校院若財務狀況、招生不佳恐走向停辦。教育部今天表示，一貫道天皇學院自行申請114學年起、今年8月停辦，目前剩下43名學生，將輔導原校畢業。

教育部日前更新「大專校院校務資訊公開平台」統計，全台總計約有8所宗教性質大專校院，包括一貫道、基督教、佛教，主要以陪宗教人員為主。

而位於高雄市的一貫道天皇學院，根據教育部統計，其可用資金112學年度剩下新台幣1329萬元，名列全國資金最為吃緊的10所大專之一。

教育部則表示，一貫道天皇學院自行申請自114學年度起、今年8月起停辦，經徵詢私校諮詢會，達成「原則同意」的決議，後續校方須於停辦計畫補充學生轉學安置措施等資料，再送到教育部停辦審議會審議。一貫道天皇學院屬宗教學校，113學年在學生共43人，專任教師5人、兼任教師1人、外籍專任教師1人。

教育部統計，113學年有22校停招或停辦，包括10所國中小、8所高中、4所大專。又依據私立高級中等以上學校退場條例，114年至115年一般大學尚無列為預警及專案輔導學校。

另國立清華大學、私立中華大學則研議比照台科大、華夏科大模式，由私校先辦理退場，之後將財產捐予公校以此達成整併。教育部也表示，目前尚未收到清華大學與中華大學兩校函報整併計畫書，將待後續兩校完成校內程序並向教育部提出具體方案後，在確保學生及教職員權益之前提下，比照台科大與華夏科大整併模式給予協助。