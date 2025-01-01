快訊

紐約時報廣場「水晶球落下」迎接2025！下雨不減百萬人熱情

吃得少、瘦得快並非好事 營養師授5個好習慣助健康減重不復胖

不是豚骨！日本網友票選「最愛拉麵口味」第一是它：經典就是無敵

一貫道天皇學院今年8月停辦 教育部：43名學生將輔導原校畢業

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部今天表示，一貫道天皇學院自行申請114學年起、今年8月停辦。本報資料照片
教育部今天表示，一貫道天皇學院自行申請114學年起、今年8月停辦。本報資料照片

受少子化影響，大專校院若財務狀況、招生不佳恐走向停辦。教育部今天表示，一貫道天皇學院自行申請114學年起、今年8月停辦，目前剩下43名學生，將輔導原校畢業。

教育部日前更新「大專校院校務資訊公開平台」統計，全台總計約有8所宗教性質大專校院，包括一貫道、基督教、佛教，主要以陪宗教人員為主。

而位於高雄市的一貫道天皇學院，根據教育部統計，其可用資金112學年度剩下新台幣1329萬元，名列全國資金最為吃緊的10所大專之一。

教育部則表示，一貫道天皇學院自行申請自114學年度起、今年8月起停辦，經徵詢私校諮詢會，達成「原則同意」的決議，後續校方須於停辦計畫補充學生轉學安置措施等資料，再送到教育部停辦審議會審議。一貫道天皇學院屬宗教學校，113學年在學生共43人，專任教師5人、兼任教師1人、外籍專任教師1人。

教育部統計，113學年有22校停招或停辦，包括10所國中小、8所高中、4所大專。又依據私立高級中等以上學校退場條例，114年至115年一般大學尚無列為預警及專案輔導學校。

另國立清華大學、私立中華大學則研議比照台科大、華夏科大模式，由私校先辦理退場，之後將財產捐予公校以此達成整併。教育部也表示，目前尚未收到清華大學與中華大學兩校函報整併計畫書，將待後續兩校完成校內程序並向教育部提出具體方案後，在確保學生及教職員權益之前提下，比照台科大與華夏科大整併模式給予協助。

兼任教師 教育部

延伸閱讀

立院三讀通過組織配套 行政院增設「運動部」再進一步

113學年22校停招停辦 受少子女化、航空城影響

文化、佛光、真理、大葉等4校未確實回流 教部：不影響註冊率

9大專新生註冊率未達六成 教部：望學校拿出實際策略

相關新聞

一貫道天皇學院今年8月停辦 教育部：43名學生將輔導原校畢業

受少子化影響，大專校院若財務狀況、招生不佳恐走向停辦。教育部今天表示，一貫道天皇學院自行申請114學年起、今年8月停辦，...

新北萬里幼兒園生命教育課程 帶領學童迎接新年

2024年的最後一天，新北市立萬里幼兒園要用特別的方式帶領小朋友度過，特別舉辦了今年度的最後一場生命教育課程，在講師群的角色扮演中，帶來合力救小羊的故事，要透過故事裡小動物們一起救小羊的過程，讓孩子們具有危機意識，懂得保護自己進而也知道如何去保護他人。

陸軍官校系主任課堂飆罵學生導致退學 家長陳情行政院

陸軍官校機械系黃姓系主任遭學生家長投訴，上課情緒失控辱罵學生，有學生因他的教學方式，後來選擇退學，向行政院提陳情。校方今...

【專家之眼】從荷蘭經驗看「班班喝鮮乳」政策

為補充學童鈣質的「班班喝鮮乳」政策，惜因農業部與教育部規劃不周，引發各種亂象，主事者不願修正問題，逕自建請行政院廢除該政...

舉重女神郭婞淳回國中小母校 各捐10萬助發展體育

中華奧會主席林鴻道攜手舉重女神郭婞淳，今天聯合捐贈台東豐榮國小及寶桑國中各新台幣10萬元；郭婞淳期勉學弟妹們，在體育路上...

通學步道覆蓋率民怨不足 桃市府：將改善至少100校

桃園市今年屢遭點名道安不佳，為洗刷行人地獄惡名，市府力推國中小學通學步道計畫，現已完成56所學校改善工程，超越原定4年5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。